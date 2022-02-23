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美商KLA 3月 在台舉辦大規模徵才活動

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
美商KLA 3月在台舉辦大規模徵才活動。圖/科磊提供
美商KLA 3月在台舉辦大規模徵才活動。圖/科磊提供

美商半導體設備大廠科磊（KLA）宣布3月起，將在台灣展開大規模的春季招募活動，目標是在台灣招募200個人才。

此次春季招募活動將在3月以一系列校園徵才活動拉開序幕，活動包括就業博覽會、公司說明會和於每週舉辦大型的人才面談會，以招募大量新血。

科磊也將參加以下幾間知名大學的校園徵才說明會，包括3月5日：國立台灣大學； 3月12日：國立陽明交通大學；3月13日：國立成功大學；3月19日：國立清華大學。

此次大舉招募的職缺包括設備客服、應用製程、設備裝機、軟體開發以及工程設計等。相關畢業科系包括電子、電機工程、光電、機械、物理、化學工程、材料科學與工程科學等系所。歡迎各大學頂尖人才以及經驗豐富的半導體專業人才前來參加、投遞履歷、參與半導體科技的未來。

有關科磊以及在台灣的相關招募等詳細資訊，請密切關注kla.com網站及KLA台灣臉書粉絲專頁。

半導體 徵才活動 台灣大學

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