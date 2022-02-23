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台南5G數位轉型強強聯手 帶領傳產隱形冠軍打世界盃

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，期待未來5G垂直場域應用能夠跟傳統價值鏈結合，幫助產業大幅提升競爭力，透過強強聯手，大家一起帶領台南隊打世界盃。 記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，期待未來5G垂直場域應用能夠跟傳統價值鏈結合，幫助產業大幅提升競爭力，透過強強聯手，大家一起帶領台南隊打世界盃。 記者吳淑玲／攝影

國發會支持及大亞電纜的投入、先鋒機械與辰隆科技的鼎力相助之下，台南市5G垂直場域製造業價值鏈數位轉型實證實驗計劃今天啟動，市長黃偉哲與國發會主委龔明鑫、亞洲矽谷執行中心人資長闕河鳴等人共同見證台南市5G數位轉型又取得一大成果，期待將來5G專網開發其他應用方式，帶領傳統產業打世界盃。

黃偉哲指出，傳統產業有許多隱形冠軍，這些都是台南的寶，傳統產業的引擎如何邁入下一個階段繼續打世界盃，這都需要產官學界的大力協助。期待未來5G垂直場域應用能夠跟傳統價值鏈結合，幫助產業大幅提升競爭力，透過強強聯手，大家一起帶領台南隊打世界盃。

黃偉哲指出，台南每年有4成的產值來自製造業，可看出製造業為台南市之經濟命脈，市府團隊於去年協助促成龍鋒企業運用日商Panasonic的5G專網解決方案，大幅減少新進人員的培訓時間並提升組裝的精確度。台灣總體人口總數逐漸減少，可預見未來人力將成為珍貴資源，在全台共同面對人口結構改變的衝擊之下，勢必得「強強聯手」，將台南市優質的隱形冠軍產業結合最先進的技術，並將科技融合於產業發展當中，才能促使產業升級，逆轉人力資源短缺的障礙，將寶貴的人力投入真正重要的每一份工作當中。

國發會主委龔明鑫也說，台南有超過3600家傳統產業，許多「隱形冠軍」企業深耕在地已久，南市府借鏡世界經濟論壇（WEF）推動工業4.0標竿企業成為燈塔工廠的模式，面對5G、智慧城市的全球商機，看到台南從市府、產業都積極動起來，積極打造台南從文化古都，轉型升級為兼具智慧化的科技新都，這幾年已有許多讓人印象深刻的進步。

國發會與南市府自去年起合作推動亞洲．矽谷5G智慧城鄉應用，運用5G專頻專網的可靠度與低延遲特性，讓各個機器設備與線上品管系統，透過5G通訊與智慧工廠應用服務平台結合，達到傳統生產線設備之靈活調度，加速企業數位轉型並提升技術自主能力。

龔明鑫表示，國發會與南市府合作布建國產化5G專網、建置5G開放網路可靠度驗證與資安檢測環境，市府團隊積極參與中央各項經濟戰略布局政策，包含5G、資安、半導體、綠能等重點產業，正因如此，才會吸引艾司摩爾（ASML）、Google與台積電等國內外大廠踴躍進駐，期許台南成為亞太區智慧科技產業發展的典範基地。

經發局長陳凱凌說，近年台南招商成果豐碩，除了台積電及聯電投資1.25兆之外，經統計自108年1月至110年12月止，共吸引995億元投資額，創造出1800多億元之產值，並新增3萬多個工作機會；這次數位轉型案例的場域大亞電纜是台南市傳產的隱形冠軍之一。

台南市5G垂直場域製造業價值鏈數位轉型實證實驗計劃啟動，今天由國發會主委龔明鑫（左四）與台南市長黃偉哲（右五）共同見證。記者吳淑玲／攝影
台南市5G垂直場域製造業價值鏈數位轉型實證實驗計劃啟動，今天由國發會主委龔明鑫（左四）與台南市長黃偉哲（右五）共同見證。記者吳淑玲／攝影

5G 國發會 傳統產業

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