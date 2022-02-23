恐慌指數飆高 法人：台股基金加碼好時機

投資人憂心俄烏戰爭恐一觸即發，全球股市近期劇烈動盪。市場預期，若俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，恐引發能源及糧食飆漲，讓目前高漲的通膨更加惡化，市場避險情緒急劇升溫下，反應市場恐慌情緒的VIX指數同步飆高。

元大投信表示，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊很少對經濟週期產生持久影響，預期風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現。

近期受到俄烏邊境衝突愈演愈烈，地緣政治風險陡增，導致VIX恐慌指數短線驟揚，在2月18日飆高至28.11，高於過去一年平均的20；不過，從歷史數據來看，VIX指數在30以上，台股加權股價指數通常也會來到相對低點，因此，反而可以將近期的台股短波段修正，視為逢低分批布局，或是定期定額進場台股基金的絕佳時點。

元大投信說，隨著防疫政策逐步趨於正常化，有利民間消費明顯反彈，且從1月數據來看，台灣出口和固定資產投資有望維持強勁表現，都有利台股企業每股盈餘持續向上增長，加上台股目前本益比僅約在15倍水準，低於過去十年平均的17倍，扣除台積電（2330）後的本益比更僅約12倍，相當具有投資吸引力。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，長期來看，每逢市場震盪都是擇優布局的良好機會，隨著台灣出口維持強勁成長力道，民間投資動能熱絡，而國內疫情在控制之中，有利台灣企業獲利表現，配息金額也可望同步成長。近期看好具國際競爭力的優質龍頭企業，以及具有高股息特質的投資標的，有機會展現抗震特性，並在市場反彈向上時率先脫穎而出。

元大投信說，值此聯準會升息前夕與地緣政治風險加劇之際，投資人不妨善用定期定額的「日日扣」服務，增加布局在市場低點的機會。以元大「基金先生」App的功能為例，每月有31個交易日可以選擇（當月無該日期則不扣款，遇非營業日則至次一營業日扣款），例如，可以在最近做連扣10天或20天的設定，或者依據自身金流狀況或市場變化，彈性靈活地選擇調整扣款日，利用紀律投資，在市場震盪時加碼布局，有機會進一步放大投資報酬。