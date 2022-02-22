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俄烏若全面開戰 高盛推估最糟市況是這樣

Arm攜手全科 擴展更廣大版圖

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財大廠安謀（Arm）22日宣布與通路商全科攜手合作，後者成為其Arm Flexible Access的推廣夥伴，希望協助更多有IC設計需求的公司，能以更簡易有效的方式採用Arm的矽智財（IP）解決方案。

Arm Flexible Access方案讓客戶先以免費或低成本的年費方式，取得廣泛多樣的IP與相關工具、訓練服務，擁有更多實驗、評估的自由度，相關授權費僅需在後期製造時支付，且最終晶片設計中使用到的IP才需計費。目前此方案在全球已有超過100家業者加入，其中約一成來自台灣。

另外，安謀也推出Arm Flexible Access新創版，讓籌資不超過500萬美元的新創公司，可以零成本取用Arm各種IP，及相關支援與訓練資源，以協助新創公司朝推出商業化晶片及擴大商業規模邁進。目前全球共有超過40個新創團隊加入此方案，其中約有二成來自台灣。

Arm 矽智財

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