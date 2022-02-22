傳台積電獲得大量7奈米以下晶片訂單 客戶已預付款排隊

集微網消息，據台灣媒體DIGITIMES報導，有半導體設備供應商處的消息人士稱，台積電已從美國主要供應商那裡獲得了要求其7nm以下工藝製造的大量訂單。

消息人士稱，幾乎所有能夠開發3nm晶片設計並能夠承受不斷增加的代工成本的供應商都已向台積電下訂單。消息人士還稱，這家純代工廠已經看到客戶通過預付款排隊等待其可用的3nm FinFET工藝能力的場景。

消息人士稱，蘋果已與台積電簽訂合同，製造其內部開發的處理器，支持即將推出的iPhone、iPad、Mac和MacBook系列。消息人士稱，英特爾是要求台積電7nm和5nm工藝技術的另一個主要客戶，並且被認為是採用台積電3nm工藝製造的最初客戶之一。

消息人士稱，台積電預計將在2022年底前完成超過1000萬台Mac的晶片訂單，並將成為蘋果AR耳機和其他新產品的代工合作夥伴。

消息人士透露，英特爾計劃於2023年推出的Meteor Lake CPU將使用Intel 4工藝技術製造，其GPU塊(GPU tiles)將使用台積電的3nm FinFET工藝製造。英特爾的Arrow Lake將在2024年接替Meteor Lake，其圖形塊也使用台積電的3nm工藝技術製造。

消息人士稱，英特爾也有望成為台積電2nm工藝的初始客戶之一，據報導台積電將採用GAA晶體管。消息人士稱，英特爾計劃於2025年推出的Lunar Lake CPU將利用台積電2nm工藝製造的圖形塊。

消息人士指出，高通採取低調的方式擴大與台積電的晶片訂單，台積電也從輝達手中奪回了5nm和3nm晶片訂單。消息人士稱，與此同時，台積電仍然是AMD先進處理器的主要代工合作夥伴，並且從CPU供應商不斷增長的市場份額中受益最大。

消息人士稱，盡管採用了新的GAA晶體管技術，除其自有品牌智能手機和其他終端產品的訂單外，三星電子的3nm工藝尚未獲得大量訂單。