快訊

杜汶澤證實拿到台灣身分證 投資NFT2小時賺1億4千萬

俄烏情勢緊繃 烏克蘭總統澤倫斯基：考慮和俄羅斯斷交

台灣大：5G建設高峰已過 布局新領域

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）今天舉行線上法說會，總經理林之晨表示，將持續投入成長性領域，除合併台灣之星，同時布局智慧物流、Web3、元宇宙及東南亞等新興機會，提高台灣大服務占客戶整體消費比重。

台灣大日前宣布2022年營運展望，在未計入合併台灣之星，合併營業收入成長15%至17%，電商及新科技事業等收入成長22%至25%，電信業務成長3%至5%，合併EBITDA成長1%至3%，營業毛利率介於17%至19%，營業利益率介於8%至10%。

法人也關注台灣大2022年EBITDA表現預估低於去年年增6%水準，林之晨指出，2021年momo獲利有提升，2021年整體獲利基期提升。

台灣大預估2022年資本支出為112億，電信占64.3億，5G資本支出較去年減少，有線電視資本支出9.2億，momo等資本支出38.7億，林之晨表示，今年5G建設高峰已過，折舊攤提也會逐年減少，未來將持續投入擴建momo物流中心，協助momo成長。

林之晨強調，將持續投入資本在具成長性的領域 ，包括合併台灣之星與創造相關綜效、智慧物流、Web3、元宇宙以及東南亞 等新興機會，以擴大客戶群，滿足客戶持續成長的數位需求，並提高台灣大的服務占客戶整體消費的比重。

台灣大去年營收1561億元，年增17%，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）331.2億元，年增6%，稅後純益109.9億元，年減3%，每股稅後純益3.9元。

林之晨表示，2021年有三大成長引擎推動營收，5G推生行動服務營收年增1%，電子商務年增35%，家用寬頻年增13%。

林之晨表示，行動業務部分受惠於申辦5G及獨家專案推升資費升轉，月租用戶退租率從2019年的1.18%降至0.87%，mo幣多用戶貢獻電商收入，好速成雙資費方案供裝區也持續擴大。

此外，momo部分持續成長，林之晨表示，momo衛星倉數淨增加8座，提升到30座，電子商務總訂單成長37%，電子商務貢獻營收成長35%，電子商務獲利能力EBITDA利潤率從2020年3.9%提升到2021年的5.2%。

家用寬頻部分，台灣大旗下台灣固網持續推動有線電視寬頻上網，林之晨表示，數位電視滲透率跟寬頻上網滲透率都超過全台前四大多系統營運商（MSO），有線電視用戶數53.7萬戶，寬頻滲透率達58.2%。

根據去年第4季營運表現，電信貢獻營收占比約39%，momo購物等零售占比約60%，從稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）貢獻觀察，電信占比約73%，仍是重要獲利來源，momo占比僅17%。

台灣大哥大 林之晨 momo

延伸閱讀

momo購物網「線上動漫祭」漫畫、公仔、周邊商品5折起

這坨是棉花糖還是麻荖？比熊犬擁「雲朵白毛」被說太胖鑽主人懷裡討拍

林之晨／極致醫師的生活哲學──《不老的挑戰》推薦序

建一支風機有多難？林之晨：要蓋16個章 光跑政府公文就吃不消

相關新聞

鴻海將投資沙烏地阿拉伯 電動車直攻中東心臟

鴻海（2317）今（22）日公告，本公司取得新設合資公司（名稱待定）之股權，將以每單位10元里亞爾、一共5,625萬股，...

丁守中出新書 童子賢讚有深度、慈悲心

和碩（4938）董事長童子賢好友、兩岸發展研究基金會董事長丁守中發表新書，對此，童子賢今（22）日指出，本書有二個特色，...

友達啟動2022年徵才計畫 招募1500名跨域ｘ跨界人才

因應數位轉型與場域布局策略，以及對次世代新顯示技術Micro LED產能規劃，友達今（22）日宣布，將於2022年招募1...

西門子數位化工業軟體 加入英特爾EDA聯盟

西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。

台積電磁吸效應 陳冲：偏枯的台灣恐成一個產業的武林

上周，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集 ，一則是台積電（2330）徵求政治學博士分析國際...

台積 傳通吃蘋果5G射頻訂單

供應鏈傳出，台積電憑藉先進製程擠下三星，通吃蘋果第五代行動通訊（5G）相關射頻（RF）晶片訂單，最快有望應用於今年推出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。