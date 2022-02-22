台灣大：5G建設高峰已過 布局新領域

台灣大哥大（3045）今天舉行線上法說會，總經理林之晨表示，將持續投入成長性領域，除合併台灣之星，同時布局智慧物流、Web3、元宇宙及東南亞等新興機會，提高台灣大服務占客戶整體消費比重。

台灣大日前宣布2022年營運展望，在未計入合併台灣之星，合併營業收入成長15%至17%，電商及新科技事業等收入成長22%至25%，電信業務成長3%至5%，合併EBITDA成長1%至3%，營業毛利率介於17%至19%，營業利益率介於8%至10%。

法人也關注台灣大2022年EBITDA表現預估低於去年年增6%水準，林之晨指出，2021年momo獲利有提升，2021年整體獲利基期提升。

台灣大預估2022年資本支出為112億，電信占64.3億，5G資本支出較去年減少，有線電視資本支出9.2億，momo等資本支出38.7億，林之晨表示，今年5G建設高峰已過，折舊攤提也會逐年減少，未來將持續投入擴建momo物流中心，協助momo成長。

林之晨強調，將持續投入資本在具成長性的領域 ，包括合併台灣之星與創造相關綜效、智慧物流、Web3、元宇宙以及東南亞 等新興機會，以擴大客戶群，滿足客戶持續成長的數位需求，並提高台灣大的服務占客戶整體消費的比重。

台灣大去年營收1561億元，年增17%，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）331.2億元，年增6%，稅後純益109.9億元，年減3%，每股稅後純益3.9元。

林之晨表示，2021年有三大成長引擎推動營收，5G推生行動服務營收年增1%，電子商務年增35%，家用寬頻年增13%。

林之晨表示，行動業務部分受惠於申辦5G及獨家專案推升資費升轉，月租用戶退租率從2019年的1.18%降至0.87%，mo幣多用戶貢獻電商收入，好速成雙資費方案供裝區也持續擴大。

此外，momo部分持續成長，林之晨表示，momo衛星倉數淨增加8座，提升到30座，電子商務總訂單成長37%，電子商務貢獻營收成長35%，電子商務獲利能力EBITDA利潤率從2020年3.9%提升到2021年的5.2%。

家用寬頻部分，台灣大旗下台灣固網持續推動有線電視寬頻上網，林之晨表示，數位電視滲透率跟寬頻上網滲透率都超過全台前四大多系統營運商（MSO），有線電視用戶數53.7萬戶，寬頻滲透率達58.2%。

根據去年第4季營運表現，電信貢獻營收占比約39%，momo購物等零售占比約60%，從稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）貢獻觀察，電信占比約73%，仍是重要獲利來源，momo占比僅17%。