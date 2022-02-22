快訊

英衛生大臣指「俄已開始侵略烏克蘭」 將祭出制裁

西門子攜英特爾 齊攻晶圓代工服務

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。圖／西門子數位化工業軟體提供
西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。圖／西門子數位化工業軟體提供

西門子數位化工業軟體宣布，加入成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的 EDA 聯盟特許成員；英特爾的 IFS 計劃是在建立完備的生態系統，基於 IFS 先進的製程技術，為新一代系統單晶片（SoC）提供設計與製造支援。

西門子表示，計劃可促進 IFS 與其生態系統夥伴之間的合作，專注於降低風險和解決設計障礙，加速共同客戶產品的上市時間。在 IFS 加速計劃 EDA 聯盟内的合作夥伴可提前取用英特爾製程與封裝技術，共同最佳化並增進工具和流程，以充分利用英特爾的技術能力。

英特爾產品設計生態系統支援副總裁暨總經理 Rahul Goyal 表示，IFS 生態系統聯盟是英特爾向晶圓代工廠事業願景邁出的重大一步；非常高興西門子 EDA 可以加入，透過西門子世界級 EDA 產品與 IFS 先進製程技術兩者的結合，我們將為產業内的設計團隊提供其所需的解決方案，在現今充滿競爭的 IC 市場中取得優勢。

西門子數位化工業軟體 IC-EDA 執行副總裁 Joe Sawicki 說，半導體對於今天的全球經濟而言越發舉足輕重，IFS 代表英特爾對於晶圓代工市場的承諾，為先進產品的創新增添動力；很榮幸能與 IFS 合作，提供經過精密調整的軟體解決方案，協助雙方客戶充分使用英特爾製程和封裝技術，實現創新。

英特爾 晶圓代工廠 西門子

延伸閱讀

併購賽靈思 AMD登頂路上的第二次豪賭

沒有花燈的台灣燈會 1500台無人機、24支機器手臂燈光秀是怎麼做到的？

英特爾揭Xeon產品藍圖 關鍵產品升級替公司注入動力

英特爾代工服務成立汽車部門 強攻車用晶片市場

相關新聞

鴻海將投資沙烏地阿拉伯 電動車直攻中東心臟

鴻海（2317）今（22）日公告，本公司取得新設合資公司（名稱待定）之股權，將以每單位10元里亞爾、一共5,625萬股，...

丁守中出新書 童子賢讚有深度、慈悲心

和碩（4938）董事長童子賢好友、兩岸發展研究基金會董事長丁守中發表新書，對此，童子賢今（22）日指出，本書有二個特色，...

友達啟動2022年徵才計畫 招募1500名跨域ｘ跨界人才

因應數位轉型與場域布局策略，以及對次世代新顯示技術Micro LED產能規劃，友達今（22）日宣布，將於2022年招募1...

西門子數位化工業軟體 加入英特爾EDA聯盟

西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。

台積電磁吸效應 陳冲：偏枯的台灣恐成一個產業的武林

上周，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集 ，一則是台積電（2330）徵求政治學博士分析國際...

台積 傳通吃蘋果5G射頻訂單

供應鏈傳出，台積電憑藉先進製程擠下三星，通吃蘋果第五代行動通訊（5G）相關射頻（RF）晶片訂單，最快有望應用於今年推出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。