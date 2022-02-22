友達擬徵1,500名跨域人才 年薪上看百萬元

面板大廠友達（2409）今（22）日宣布，因應次世代新顯示技術Micro LED產能規劃及數位轉型及場域布局策略，該公司預計今年將招募逾1500名跨域 x 跨界菁英人才，並加碼發放早鳥求職獎金，年薪可望上看百萬元，對於在學中的優質人才，友達則提供「人才培育獎學金計畫」，友達強調，未來3至5年將持續招募多元人才。

友達表示，3月起也將在各大專院校舉辦近30場徵才博覽會及說明會。今年招募重點，將以具創新技術、人工智慧、大數據、軟硬體開發技能的潛力新秀，歡迎包括電子電機、資訊工程、人工智慧與數據分析、軟硬體整合背景的人才加入，此外，在海外市場開拓、產品管理、採購、數位轉型、能源管理、永續管理等各面向人才加入。

友達為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，搶先卡位，只要參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元。對於在學中的優質人才，友達則提供「人才培育獎學金計畫」，除了保障獲獎者畢業即可至友達就業外，今年更將獎學金加碼至碩士生每名最高70萬元、博士生每名最高150萬元。

此外，友達也持續提供「A+種子暑期實習」機會，該計畫施行至今邁入第19屆，已培育超過1,000名優秀學子。

遠距上班近二年因疫情在全球形成潮流，也受到新世代歡迎，友達對此也指出，新世代人才重視彈性與自主的特質，友達打造更靈活的「混合辦公模式」，公司定義較具工作彈性，適合混合辦公的職位，員工可再依業務或家庭需求，與主管溝通後，申請遠距辦公，或彈性工作時間，突破空間、時間限制，員工隨時隨地皆能發揮價值，也找到工作與生活的新平衡。

此外，對於新世代人才所渴望的國際舞台，友達提供「全球人才輪調發展計畫」讓員工在全球營運據點間進行海外輪調或培訓等多元機會，透過跨文化、跨領域歷練，培養更宏觀的視野與人脈。