去年Q4 NAND營收季減2.1% 集邦估首季恐續降

根據TrendForce調查顯示，2021年第4季NAND Flash位元出貨量季成長僅3.3%，較第3季近10%明顯收斂；平均銷售單價下跌近5%，整體產業營收達185億美元，季減2.1%，主要是受到需求走緩及價格轉跌的影響；展望今年第1季在價跌量縮的狀況下，預期NAND Flash產業營收水準將再衰退。

根據TrendForce調查，去年第4季NAND Flash整體產業營收季減2.1%，主因為各項產品採購需求下降，市場轉向供過於求，導致合約價開始轉跌。去年第4季除enterprise SSD因上游零組件供應不足而供應受限，致使價格小幅上漲外，其餘產品如eMMC、UFS、client SSD等都下跌。

TrendForce表示，總結去年NAND Flash市場銷售表現，儘管自下半年開始有轉弱跡象，但全年受惠於疫情所帶動的遠距服務與雲端需求，營收表現仍較2020年顯著增長，產業營收達686億美元，年增21.1%，上升幅度自2018年以來位居第二高。

2021年第4季NAND Flash營收排行前三名較第三季有部分變動，除前兩名仍為三星電子（Samsung）及鎧俠（Kioxia），第三名則由威騰電子（Western Digital）取而代之。

由於PC OEM持續去化client SSD庫存，及中國智慧型手機市場需求疲弱，儘管資料中心仍有需求，但備貨動能受到長短料影響，導致第4季三星電子位元出貨衰退約5%，市場轉為供過於求後使平均銷售單價也下跌約5%，三星電子去年第4季營收61.1億美元，季減6.1%。

鎧俠去年第4季資料中心客戶需求續強，但遭PC OEM調節庫存而減少採購所抵銷，位元出貨量小幅衰退1%，不過其平均銷售單價在面對市場需求轉弱後仍能力守持平的表現優於同期其他供應商，本季營收達35.43億美元，季減2.6%。

威騰電子同樣受惠於美系智慧型手機大客戶5G旗艦新機備貨需求續強，抵銷client及enterprise SSD銷售疲弱的衝擊，位元出貨增長達13%。但銷售占比在更傾向消費性商品的狀況下，平均銷售單價衰退6%。去年第4季NAND Flash部門營收26.2億美元，季增5.2%。

受惠於資料中心客戶以及美系智慧型手機品牌廠的持續備貨，SK海力士（SK hynix）位元出貨增長仍維持在10%以上，符合原先預期。但平均單價受到中國手機出貨較疲弱，及PC OEM調節庫存影響，價格下跌近10%，整體成長動能因此抵銷，去年第4季SK海力士NAND Flash部門營收增長2.8%，達26.15億美元。

同樣隨著PC OEM及資料中心客戶進行庫存調節，儘管美光（Micron）176層產品持續獲得導入，第4季的出貨僅持平於第3季，平均銷售單價也因供給成長速度超過需求而下跌約5%，美光去年第4季NAND Flash部分的營收衰退4.7%，降至18.78億美元。

Solidigm第4季產能依舊受PMIC等供應鏈衝擊enterprise SSD，導致去年第4季位元出貨持續下修近5%。同時，在筆電訂單依舊強勁下，Solidigm為了去化產能而積極提高PC QLC SSD出貨位元，平均銷售單價也因此下滑，使其第4季NAND Flash部份營收僅9.96億元，季減9.9%。

展望2022年第一季，TrendForce表示，隨著需求淡季來臨，主要應用需求均呈現季衰退，加劇供過於求的現象，將會帶動產品合約價進一步下跌，在價跌量縮的狀況下，預期屆時NAND Flash產業營收水準將再衰退。

值得注意的是， TrendForce認為，針對Kioxia及WDC原料汙染事件所衍生對第2季NAND Flash市場的預期心理，將使得供需狀況在2月以後可能出現改變，部分臨時加單及非以季度合約價議定的產品，將反映事件影響而出現漲價，將有助於減少首季NAND Flash產值的衰退幅度。