鴻海跨入元宇宙 投資周永明創立的XRSPACE

鴻海科技集團（2317）今（22）日宣布與虛擬實境（VR）、元宇宙業者 XRSPACE簽訂合作備忘錄，未來鴻海有權可以投資 XRSPACE 1億美元，第一階段將投入1500萬美元，取得XRSPACE股權。

未來XRSPACE擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追踪、人工智慧等技術，將結合鴻海在軟硬體平台垂直整合的設計製造能力，建立起完整的元宇宙（Metaverse）生態系統。XRSPACE董事長兼執行長周永明為宏達電（2498）前任執行長。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，周永明在引領全球創新與品牌建立上有著非常豐富的經驗，他所創辦的XRSPACE更是元宇宙的先行領航者，已建立了各種技術及元宇宙平台。鴻海很高興能與XRSPACE結盟，共創元宇宙。鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化的方向發展，從AR/VR、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域都已經有所佈局。

劉揚偉指出，鴻海和XRSPACE合作，將能強化元宇宙架構所需要的AI及軟硬體相關技術，讓元宇宙的軟硬體生態系更趨於完整。此外，目前因雲端服務浮現的需求，造就了包括更為強大的伺服器架構、龐大的雲端資料儲存以及雲計算能力等市場潛力，元宇宙將加速此成長力道，鴻海作為全球最大的資料中心伺服器供應商，將會積極抓住這個成長機會。

周永明表示，未來要做到更大更優質的元宇宙，需要跟 Cloud、 AI、 Edge computing、 Storage、 網路及5G結合，這也是XRSPACE跟鴻海策略結合的一個重要因素。鴻海對元宇宙有很清楚的願景，很多地方可以與XRSPACE互補，一起合作，把元宇宙做到更好。這項合作不只大量強化 XRSPACE metaverse 的能力，對 XRSPACE 全球業務推動也有很大助益。

2021年XRSPACE推出了GOXR新平台。同年10月，鴻海科技日（HHTD21）活動，即透過GOXR平台在元宇宙的虛擬世界同步呈現，提供給對HHTD21有興趣的民眾上線體驗，獲得不少正面迴響。

XRSPACE成立於2017年，專注於打造完整的Metaverse，提供的功能包括可分享的3D空間、用戶群或虛擬人的社交、即時3D互動、實體至虛擬／虛擬至實體、支援跨VR、AR、手機、平板等不同硬體裝置等。