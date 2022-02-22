鴻海攜手XRSPACE 將打造元宇宙生態系

全球最大的科技製造服務商鴻海（2317）今（22）日宣布與新世代虛擬實境應用、元宇宙開拓者 XRSPACE攜手簽訂合作備忘錄，未來鴻海有權可以投資 XRSPACE 1億美元，第一階段將投入1500萬美元，取得XRSPACE股權。未來XRSPACE擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追踪、人工智慧等技術，將結合鴻海在軟硬體平台垂直整合的設計製造能力，建立起完整的元宇宙(Metaverse)生態系統。

XRSPACE 現在專注在提供給大眾消費者的PartyOn social music metaverse，及給企業與文創產業的GOXR enterprise metaverse。雙方合作，透過投資XRSPACE的契機，將協助XRSPACE構建未來元宇宙所需要更強大的基礎設施，持續優化PartyOn以及GOXR兩個元宇宙平台。

XRSPACE成立於2017年，專注於打造完整的Metaverse，提供的功能包括可分享的3D空間、用戶群或虛擬人的社交、即時3D互動、open creator contents、block chain economy transaction、實體至虛擬/虛擬至實體、支援跨VR/AR/手機/平板等不同硬體裝置等。Metaverse不同於以前的科技產品，它涉及遊戲、動畫和內容，需要10倍以上的計算能力和顯示解析度，結合矽谷的高科技和好萊塢的創新想像。

Metaverse將成為繼智慧型手機之後的重頭戲，透過3D即時互動，從實體到虛擬、虛擬到實體的通信體驗，無論人們身在何處，它會將人們聚集在一起，改變人們的生活方式。鴻海和XRSPACE的合作將展現出全新的台灣產業實力，整合一線消費者體驗、技術、零組件和製造，這將讓台灣不會錯失新的Metaverse巨大商機。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，Peter在引領全球創新與品牌建立上有著非常豐富的經驗，他所創辦的XRSPACE更是元宇宙的先行領航者，已建立了各種技術及元宇宙平台。鴻海很高興能與XRSPACE結盟，共創元宇宙。鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化的方向發展，從AR/VR、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域都已經有所佈局。

劉揚偉說，鴻海和XRSPACE合作，將能強化元宇宙架構所需要的AI及軟硬體相關技術，讓元宇宙的軟硬體生態系更趨於完整。此外，目前因雲端服務浮現的需求，造就了包括更為強大的伺服器架構、龐大的雲端資料儲存以及雲計算能力等市場潛力，元宇宙將加速此成長力道，鴻海作為全球最大的資料中心伺服器供應商，將會積極抓住這個成長機會。