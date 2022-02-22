鴻海將投資約41億元 攜手沙烏地阿拉伯製造電動車

鴻海（2317）今（22）日公告，將斥資5.625億的里亞爾（約新台幣41.73億元），取得新設合資公司8.2%的股權。據了解，鴻海將攜手沙烏地阿拉伯合組合資公司，並採用BMW授權的底盤來組裝電動車，此舉將可以幫助仰賴石油為主的沙國，加速推動經濟多元化，並為鴻海的全球電動車布局再下一城。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，中東專案已經正式啟動，主要是偏向電動車軟體方面的合作。至於是否與德國車廠合作？劉揚偉指出，是間接合作。

外電之前報導，管理約4,500億美元資產的沙國公共投資基金（PIF），將成立一個名為「Velocity」的新實體，並持有合資公司的多數股權；鴻海集團將提供電動車的軟體、電子產品及電氣架構，並持有少數股權。另一位消息人士表示，這項合作案將幫助沙烏地阿拉伯累積製造電動車方面的經驗。

知情人士說，這家新的合資企業，將會採用BMW授權的底盤來組裝電動車，而鴻海集團與沙烏地阿拉伯的目標是在去年底前簽署協議。

沙烏地阿拉伯多年來對發展國內汽車製造工業充滿企圖心，沙國的目的是希望其經濟，能夠擺脫對石油銷售的依賴，但是大部分的努力都失敗了，現在沙國王室嘗試不同的戰術，由PIF主導產業投資，例如PIE持有美國電動車新創公司Lucid Motors多數股權，並鼓勵Lucid在沙國國內發展製造園區，今年初，沙國雇用波士頓諮詢集團的顧問，探索在國內設立電動車製造的可能性。