鴻海投資沙國 業界估半年可望有新進展

鴻海（2317）今（22）日公告將正式投資沙烏地阿拉伯，產業界人士預估，以鴻海與美國新創電動車廠Fisker合作的進度觀察，這次鴻海投資沙國電動車，半年左右可望有進一步的動作。

鴻海董事長劉揚偉在去年法說會上表示，到2022年下半年，與Lordstown Motors 的 Endurance 電動皮卡最快將在第3季生產、泰國攜手泰國國家石油 (PTT) 也開始建廠，以及中東電動車專案開跑。劉揚偉已經先替這次沙烏地阿拉伯的投資案埋下伏筆。

市場預期，鴻海這次鎖定投資有「中東心臟」盛名的沙烏地阿拉伯，預計將鎖定電動車的EEA（電子電機架構）與軟體等業務，直攻沙國的電動乘用車市場。

產業界人士也認為，以鴻海與美國新創電動車廠Fisker合作的進度觀察，預計鴻海投資沙國電動車市場，約半年的時間可望有進一步的動作。雖然此合資公司、鴻海持股比例雖然不高，約8.2% ，但是很少台資企業與沙國公司有合資公司，這次合作市場相當期待。

鴻海今日公告，將取得新設合資公司（名稱待定）之股權，將以每單位10元里亞爾、一共5,625萬股，總金額為5.62億里亞爾，約1.5億美元，相當於約新台幣41億元投資沙烏地阿拉伯。

去年12月外電報導，有知情人士透露，鴻海集團正與沙烏地阿拉伯協商成立一家合資企業，生產電動車，而此舉將有助於沙國加速推動經濟多元化。

彭博資訊報導，消息人士指出，管理約4,500億美元資產的沙國公共投資基金（PIF），將成立一個名為「Velocity」的新實體，持有合資公司多數股權；鴻海集團將提供軟體、電子產品及電氣架構，並成為少數股東。

另一位消息人士表示，這項合作案將幫助沙烏地累積製造車輛的經驗。