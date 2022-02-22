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鴻海將投資沙烏地阿拉伯 電動車直攻中東心臟

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）今（22）日公告，本公司取得新設合資公司（名稱待定）之股權，將以每單位10元里亞爾、一共5,625萬股，總金額為5.62億里亞爾，約1.5億美元，相當於約新台幣41億元投資沙烏地阿拉伯，今日公告代表鴻海正式投資沙烏地阿拉伯，將觸角伸向中東。

去年12月外電報導，有知情人士透露，鴻海集團正與沙烏地阿拉伯協商成立一家合資企業，生產電動車，此舉將有助於沙國加速推動經濟多元化。

彭博資訊報導，消息人士指出，管理約4,500億美元資產的沙國公共投資基金（PIF），將成立名為「Velocity」的新實體，持有合資公司多數股權；鴻海集團將提供軟體、電子產品及電氣架構，並成為少數股東。

另一位消息人士表示，這項合作案將幫助沙烏地累積製造車輛的經驗。

鴻海 沙烏地阿拉伯

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