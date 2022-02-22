丁守中出新書 童子賢讚有深度、慈悲心

和碩（4938）董事長童子賢好友、兩岸發展研究基金會董事長丁守中發表新書，對此，童子賢今（22）日指出，本書有二個特色，其一是這本書有深度，其二是兩岸局勢雖緊張，但是丁守中與學者嘗試找出化異求同的論點，避免台灣承受戰火避免悲劇，這是慈悲心。

童子賢指出，丁守中召集「奔向戰場」新書寫作他雖非學者，但他做為基金會丁守中、魏艾長達30年的朋友，也作為兩岸交流基金會的一員董事，他今天也列席受邀講話。

童子賢說，「奔向戰場」的標題是猛烈了點，但是本書有二個特色，其一是這本書有深度，其二是這本書有慈悲心。

說本書有深度，因為過往數年，藍營的論述從草莽偏激到淺薄依附，這些主導藍營的論述缺乏深度與主軸。

而本書討論戰爭的篇章不多，反而是十四位學者深入探討亞太局勢、中美關係、貿易摩擦、一帶一路、兩岸經貿。對「可能引發戰爭」背景做深度探討，並說明如何防止擦槍走火。童子賢認為這是「藍營學者難得的集體智慧，深度論述」。

他說，本書有慈悲心，因為道德經說「乃知兵者是兇器，聖人不得已而用之」，戰爭是軍事博弈，以武力為後盾以山川為賭場，容易導致生靈塗炭民不聊生。兩岸局勢雖緊張，但是丁守中與學者嘗試找出化異求同的論點，避免台灣承受戰火避免悲劇，這是慈悲心。本書數位作者提醒國際局勢如汽油桶如火藥桶，台灣應該謹慎而非恣意行事，避免走火。書中也鼓吹不要過度參與中美博弈以避免兩岸不必要衝突。

但是童子賢也提到，兩岸政治與社會文化的「心靈契合」程度，很大程度影響了台灣民間的觀感。台灣這塊土地數十年來所孕育的、所珍惜的「自由、民主、人權、多元、包容，與言論自由、新聞自由」都該是嚴肅議題，也該被被當成基本價值尊重。這恐怕是台灣社會心頭最需要被呵護的一塊。

他說，拜讀第三章非常有感，第三章是介紹美國二位非常有影響力的王牌學者去年十月發表的最新言論。二位學者仍代表美國鷹派與鴿派做爭鋒相對論述，其中芝加哥大學米爾斯海默教授主張「這是新冷戰」，主張還來得及「制止」或「遲滯」中國。而哈佛大學Joseph.奈伊教授則主張放棄新冷戰的思維，認為中美間可以找出和平共存的平衡點。

童子賢說，丁守中在第14章做結論倡議「親中友美」「兩岸和平發展」也認為「威逼武統最不利於中華民族復興」，但是他說回到第一章的台大政治系主任張登及的論述也有道理「個人與個別團體良善願望，若無宏觀條件的配合，就難以持久，難以圓滿。」兩岸危機所設及的政治、經濟、經貿、外交、亞太局勢、中美摩擦…牽涉甚廣。

本書的初衷是深入探討這些要素，以避免台灣陷入迷霧、陷入衝動，他認為這是對的。