需求走緩及價格轉跌 上季NAND Flash總營收季減2.1%

根據TrendForce調查顯示，2021年第4季NAND Flash位元出貨量季成長僅3.3%，較第3季近10%明顯收斂；平均銷售單價則下跌近5%，整體產業營收達185億美元，季減2.1%。主因為各項產品採購需求下降，市場轉向供過於求，導致合約價開始轉跌。

展望2022年第1季，TrendForce表示，隨著需求淡季來臨，主要應用需求均呈現季衰退，加劇供過於求的現象，將會帶動產品合約價進一步下跌，在價跌量縮的狀況下，預期屆時NAND Flash產業營收水準將再衰退。

2021年第4季除了enterprise SSD因上游零組件供應不足而供應受限，致使價格小幅上漲外，其餘產品如eMMC、UFS、client SSD等皆為下跌。

TrendForce表示，總結2021年NAND Flash市場銷售表現，儘管自下半年開始有轉弱跡象，但全年受惠於疫情所帶動的遠距服務與雲端需求，營收表現仍較2020年顯著增長，產業營收達686億美元，年增21.1%，上升幅度自2018年以來位居第二高。

2021年第4季NAND Flash營收排行前三名較第3季有部分變動，除前兩名仍為三星電子及鎧俠，第三名則由威騰電子取而代之。由於PC OEM持續去化client SSD庫存，以及中國智慧型手機市場需求疲弱，儘管資料中心仍有需求，但備貨動能受到長短料影響，導致第4季三星位元出貨衰退約5%，市場轉為供過於求後使平均銷售單價也下跌約5%，使得三星本季營收來到61.10億美元，季減6.1%。

位居第二名的鎧俠，第4季儘管資料中心客戶需求續強，不過仍被PC OEM調節庫存而減少採購所抵銷，位元出貨量小幅衰退1%，不過其平均銷售單價在面對市場需求轉弱後仍能力守持平的表現優於同期其他供應商，本季營收達35.43億美元，季減2.6%。

威騰同樣受惠於美系智慧型手機大客戶5G旗艦新機備貨需求續強，抵銷client以及enterprise SSD銷售疲弱的衝擊，位元出貨增長達13%。但銷售占比在更傾向消費性商品的狀況下，使得其平均銷售單價衰退6%。本季NAND Flash部門營收為26.2億美元，季增5.2%。

受惠於資料中心客戶以及美系智慧型手機品牌廠的持續備貨，SK海力士位元出貨增長仍維持在10%以上，符合原先預期。但平均單價受到中國手機出貨較疲弱，以及PC OEM調節庫存影響，價格下跌近10%，整體成長動能因此抵銷，本季SK海力士NAND Flash部門營收增長2.8%，達26.15億美元。

同樣隨著PC OEM以及資料中心客戶進行庫存調節，儘管美光176層產品持續獲得導入，第4季的出貨僅持平於第3季，平均銷售單價也因供給成長速度超過需求而下跌約5%，使美光本季NAND Flash部分的營收衰退4.7%，降至18.78億美元。