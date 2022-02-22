友達啟動2022年徵才計畫 招募1500名跨域ｘ跨界人才

因應數位轉型與場域布局策略，以及對次世代新顯示技術Micro LED產能規劃，友達今（22）日宣布，將於2022年招募1500名「跨域x跨界」菁英（Borderless Talents），未來3至5年仍將持續招募多元人才。

友達提供具競爭力的薪酬，並邀請具備創新技術、人工智慧、大數據及軟韌體開發技能的潛力新秀，以及海外開拓市場、產品管理、採購、數位轉型、能源管理、永續管理等各面向人才加入。

友達將於3月起於各大專院校舉辦近30場徵才博覽會及說明會，讓學子與主管直接面對面，了解第一手產業與職涯發展資訊；歡迎電子電機、資訊工程、人工智慧與數據分析、軟硬體整合背景的人才加入，共創智慧化顯示應用的美好願景。

為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，搶先卡位，只要參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元。

對於在學中的優質人才，友達提供「人才培育獎學金計畫」，除了保障獲獎者畢業即可至友達就業外，今年更將獎學金加碼至碩士生每名最高70萬元、博士生每名最高150萬元。此外，友達也持續提供「A+種子暑期實習」機會，該計畫施行至今邁入第19屆，已培育超過1000名優秀學子，歡迎在學生踴躍報名申請。

著眼於新世代人才重視彈性與自主的特質，友達打造更體貼、靈活的「混合辦公模式」，公司定義較具工作彈性，適合混合辦公之職位，員工可再依業務或家庭需求，與主管溝通後，申請遠距辦公，或彈性工作時間，突破空間、時間限制，員工隨時隨地皆能發揮價值，也找到工作與生活的新平衡。

此外，對於新世代人才所渴望的國際舞台，友達的「全球人才輪調發展計畫」提供員工在全球營運據點間進行海外輪調或培訓等多元機會，透過跨文化、跨領域歷練，培養更宏觀的視野與人脈。

友達啟動「Go Premium」與「Go Vertical」雙軸轉型策略，布局前瞻顯示技術與場域應用有成。以顯示技術為核心，結合5G、AIoT積極開創智慧場域應用發展，偕同達擎等旗下專精各垂直市場應用的子公司，於醫療、零售、交通、育樂及製造五大智慧領域，推動生態圈整合，打造軟硬整合的多元解決方案。此外，友達亦積極投入Mini LED、Micro LED等前瞻顯示技術開發與應用，並結合智慧製造經驗，於台中后里擴充次世代優質產能，並強化面板產能布局。

在智慧製造驅動下，友達推動數位與人才轉型，其成果展現在世界經濟論壇頒發予友達「全球燈塔工廠」的榮耀，肯定引領製造業邁向「工業4.0」的實力。同時，友達亦持續建構友善平權、賦能成長的共融職場，長期投入獲得「富比世2020全球最佳雇主」肯定，並連續12年入選道瓊世界永續性指數成份股。