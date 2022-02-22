Arm IP授權客戶破百 1成在台灣

半導體產業熱，Arm Taiwan總裁曾志光21日表示，「Arm Flexible Access」是提供靈活的矽智財授權模式，方案推出以來，全球已有超過 100 個合作夥伴加入，其中約有10%來自台灣。

「Arm Flexible Access 」是 Arm 在 2019 年 7 月發表的全新 IP 授權模式，讓 SoC 設計團隊在取得 IP 授權前就能展開計劃，屆時只要針對生產時使用到的部份進行付費即可。

隨後為支持全球新創團隊加速落實創新，Arm 2020年4月推出 Arm Flexible Access 新創版（Arm Flexible Access for Startups），此一全新提案是協助籌資不超過 500 萬美元的新創公司，以零成本的方式取用各式各樣 Arm 的矽智財，以及全球性的支援及訓練資源，協助新創公司朝推出商業化矽晶片與擴大商業規模邁進。

Arm說，目前全球共有超過40個新創團隊加入Arm Flexible Access新創版，其中有約20%來自來灣。

Arm說，簽訂「Arm Flexible Access」以及「Arm Flexible Access」新創版的夥伴，可彈性取用來自Arm的IP、工具、訓練與支援服務，包括超過80個IP產品組合，協助設計人員自由的開始實驗、變更與終止專案設計，以快速地因應風險，掌握市場機會。