Arm IP授權客戶破百 1成在台灣

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

半導體產業熱，Arm Taiwan總裁曾志光21日表示，「Arm Flexible Access」是提供靈活的矽智財授權模式，方案推出以來，全球已有超過 100 個合作夥伴加入，其中約有10%來自台灣。

「Arm Flexible Access 」是 Arm 在 2019 年 7 月發表的全新 IP 授權模式，讓 SoC 設計團隊在取得 IP 授權前就能展開計劃，屆時只要針對生產時使用到的部份進行付費即可。

隨後為支持全球新創團隊加速落實創新，Arm 2020年4月推出 Arm Flexible Access 新創版（Arm Flexible Access for Startups），此一全新提案是協助籌資不超過 500 萬美元的新創公司，以零成本的方式取用各式各樣 Arm 的矽智財，以及全球性的支援及訓練資源，協助新創公司朝推出商業化矽晶片與擴大商業規模邁進。

Arm說，目前全球共有超過40個新創團隊加入Arm Flexible Access新創版，其中有約20%來自來灣。

Arm說，簽訂「Arm Flexible Access」以及「Arm Flexible Access」新創版的夥伴，可彈性取用來自Arm的IP、工具、訓練與支援服務，包括超過80個IP產品組合，協助設計人員自由的開始實驗、變更與終止專案設計，以快速地因應風險，掌握市場機會。

延伸閱讀

Arm針對自駕車載系統推出Mali-C78AE ISP 率先由Mobileye導入使用

NVIDIA：未能收購Arm並不構成影響 維持三晶片策略發展模式

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

提升營收增長能力 Intel透露有意透過組建財團形式投資Arm

相關新聞

西門子數位化工業軟體 加入英特爾EDA聯盟

西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。

台積電磁吸效應 陳冲：偏枯的台灣恐成一個產業的武林

上周，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集 ，一則是台積電（2330）徵求政治學博士分析國際...

台積 傳通吃蘋果5G射頻訂單

供應鏈傳出，台積電憑藉先進製程擠下三星，通吃蘋果第五代行動通訊（5G）相關射頻（RF）晶片訂單，最快有望應用於今年推出的...

蘋果跨足IC設計 同業有壓

蘋果正大舉整合無線通訊晶片，業界人士分析，蘋果自行跨入設計射頻（RF）晶片將有助提升自身旗艦智慧機效能，順勢帶動對先進製...

今年七款新Mac 台廠利多

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果公司今年將發表七款新Mac，其中包括自行...

大立光 去年下半年配息39元

大立光昨（21）日召開董事會，決議去年度下半年擬配發39元現金股利，合計上季已公布去年上半年配發31.16元現金股利，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。