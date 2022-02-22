全科攜手Arm 拚強強聯手

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

IC設計廠全科科技（3209）21日宣布，成為IP大廠安謀（Arm）「Arm Flexible Access」推廣夥伴，希望藉由全科在電子元件業既有觸角，將協助新創IC設計公司能取得Arm的IP解決方案，提升系統單晶片設計效率與效益。

「Arm Flexible Access」是提供靈活的矽智財授權模式，讓有IC設計需求的公司，能以免費或是低成本的年費方案取得；只需在後期製造時支付，並且於最終晶片設計中使用到的IP才需付費。

全科科技董事長吳堉文表示，全科在兩岸三地、新加坡有上千個客戶，與全球矽智財龍頭廠商Arm合作，有助在台灣拓展Arm Flexible Access計畫，讓更多的客戶取得 Arm所提供的完整IP解決方案，開創更多具市場潛力與競爭力的晶片產品。

Arm Taiwan總裁曾志光說，持續維持台灣半導體產業在全球的地位，除了加速創新，沒有第二條路。Arm立足於低功耗、高效能運算的技術以及全球強健的生態系，並借重更多像全科科技這樣優異的推廣夥伴，以及來自Arm生態系中的廣大資源，強強聯手，成為未來台灣半導體創新堅實的後盾。

延伸閱讀

Arm針對自駕車載系統推出Mali-C78AE ISP 率先由Mobileye導入使用

NVIDIA：未能收購Arm並不構成影響 維持三晶片策略發展模式

傳蘋果發表會3月8日登場 推出7款新款Mac機種

金融時報：中國無人駕駛企業依賴美國晶片

相關新聞

西門子數位化工業軟體 加入英特爾EDA聯盟

西門子數位化工業軟體近日宣布，成為英特爾晶圓代工服務（IFS）加速計劃中的EDA聯盟特許成員。

台積電磁吸效應 陳冲：偏枯的台灣恐成一個產業的武林

上周，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集 ，一則是台積電（2330）徵求政治學博士分析國際...

台積 傳通吃蘋果5G射頻訂單

供應鏈傳出，台積電憑藉先進製程擠下三星，通吃蘋果第五代行動通訊（5G）相關射頻（RF）晶片訂單，最快有望應用於今年推出的...

蘋果跨足IC設計 同業有壓

蘋果正大舉整合無線通訊晶片，業界人士分析，蘋果自行跨入設計射頻（RF）晶片將有助提升自身旗艦智慧機效能，順勢帶動對先進製...

今年七款新Mac 台廠利多

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果公司今年將發表七款新Mac，其中包括自行...

大立光 去年下半年配息39元

大立光昨（21）日召開董事會，決議去年度下半年擬配發39元現金股利，合計上季已公布去年上半年配發31.16元現金股利，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。