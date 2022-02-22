全科攜手Arm 拚強強聯手

IC設計廠全科科技（3209）21日宣布，成為IP大廠安謀（Arm）「Arm Flexible Access」推廣夥伴，希望藉由全科在電子元件業既有觸角，將協助新創IC設計公司能取得Arm的IP解決方案，提升系統單晶片設計效率與效益。

「Arm Flexible Access」是提供靈活的矽智財授權模式，讓有IC設計需求的公司，能以免費或是低成本的年費方案取得；只需在後期製造時支付，並且於最終晶片設計中使用到的IP才需付費。

全科科技董事長吳堉文表示，全科在兩岸三地、新加坡有上千個客戶，與全球矽智財龍頭廠商Arm合作，有助在台灣拓展Arm Flexible Access計畫，讓更多的客戶取得 Arm所提供的完整IP解決方案，開創更多具市場潛力與競爭力的晶片產品。

Arm Taiwan總裁曾志光說，持續維持台灣半導體產業在全球的地位，除了加速創新，沒有第二條路。Arm立足於低功耗、高效能運算的技術以及全球強健的生態系，並借重更多像全科科技這樣優異的推廣夥伴，以及來自Arm生態系中的廣大資源，強強聯手，成為未來台灣半導體創新堅實的後盾。