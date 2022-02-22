陳冲：偏枯的台灣 一個產業的武林 成國安問題

台灣產業偏枯問題，已成國安議題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（22）日指出，台灣因半導體產業炙手可熱，媒體報導單是台積電三年就吸走一萬多人，以往這些好手都是科技人才，現在連地緣風險專才都在網羅之列，顯然半導體在就業市場有強大的磁吸作用。台積電董事會通過議案，員工業績獎金與酬勞即達712億元，平均每人約124萬元，成為媒體熱議消息，其他行業也都感受到徵才留才的壓力。

陳冲表示，2003年後，台灣自製WTO多哈回合談判實質失敗，必須進行區域經濟整合(Regional economic integration俗稱自貿協議)，始能達到比較利益的極大化。但因兩岸氣氛詭異，雙邊自貿協議的洽談，乏善可陳，全賴世貿組織舊有的ITA（Information Technology Agreement資訊科技協定)，對電子零組件及電機產品提供的優惠關稅，撐住場面。2008年後，兩岸關係和緩，ECFA、台新、台紐等自貿協定，紛傳佳音，暫時緩解一些壓力。所幸其後於2015/12，WTO將1996年的ITA擴大，簽訂ITA2，納入新一代半導體、偏光板、平面顯示器等資通產品，有利我關鍵產業的輸出，維持甚或增強ITA產品的競爭力，但也因而造成產業結構扭曲的疑慮。

回顧十年前，台灣ITA產品出口1247億美元，占出口總額尚不足四成(39.97%)，及至去年ITA產品已倍增至2476億美元，比例更達55.49%，這些數據，固然合理解釋人力磁吸的結果，但也殘酷反映產業枯榮的失衡。台灣過去的發展，雖然因自貿協議簽訂不順，不無隱憂，但是因有ITA的優惠關稅稅率，機電、資通產品，尚能公平競爭，引領GDP繼續成長。

陳冲認為，有識者開始擔心，非ITA產業或產品，代表國內半數的就業人口，究應離開台灣另尋據點，還是因關稅影響競爭力，就根本就放棄市場?不管何種結果，都應非國人所樂見。至於ITA產業，如果除了台積電以外，都會面臨資金排擠、人才短缺問題(人力銀行統計本年半導體人力缺口即達3.4萬人)，表示我們憂心的偏枯問題，已經是一國安議題。

陳冲說，2014有一功夫驚悚片「一個人的武林」，吸引不少觀眾。江湖上出現一位絕頂高手，固然是武林之福，但如造成其他高手，走投無路，那會是寂寞的武林？還是endangered（瀕危）武林？