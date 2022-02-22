台積電磁吸效應 陳冲：偏枯的台灣恐成一個產業的武林

上周，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集 ，一則是台積電（2330）徵求政治學博士分析國際商情，因應地緣政治的詭譎多變；另一則是CPTPP討論台灣入會，雖然事後並無結果，但事前國內政治人物寄予厚望，執政黨中常會也特別舉辦專題演講造勢，一時蔚為焦點。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，台灣因半導體產業炙手可熱 ，媒體報導單是台積電三年就吸走1萬多人，以往這些好手都是科技人才，現在連地緣風險專才，都在網羅之列，顯然半導體在就業市場有強大的磁吸作用。緊接次日又傳出台積電董事會通過的議案中，包括員工業績獎金與酬勞即達712億元，平均每人約124萬元，頓時成為媒體熱議的消息，致其他公司或行業也都感受到徵才留才的壓力。

陳冲說，2003年後，台灣自知WTO多哈回合談判實質失敗，必須進行區域經濟整合（ Regional economic integration俗稱自貿協議），始能達到比較利益的極大化。但因兩岸氣氛詭異，雙邊自貿協議的洽談，乏善可陳，全賴世貿組織舊有的ITA （Information Technology Agreement資訊科技協定），對電子零組件及電機產品提供的優惠關稅，撐住場面。

2008年後，兩岸關係和緩，ECFA、台新、台紐等自貿協定，紛傳佳音，暫時緩解一些壓力。所幸其後於2015年12月，WTO將1996年的ITA擴大，簽訂ITA2，納入新一代半導體、偏光板、平面顯示器等資通產品，有利我關鍵產業的輸出，維持甚或增強ITA產品的競爭力，但也因而造成產業結構扭曲的疑慮。

10年前，台灣ITA產品出口1247億美元，占出口總額尚不足四成，及至去年ITA產品已倍增至2476億美元，比例更達55.49%，這些數據，固然合理解釋人力磁吸的結果，但也殘酷反映產業枯榮的失衡。

陳冲表示，台灣過去的發展，雖然因自貿協議簽訂不順，不無隱憂，但是因有ITA的優惠關稅稅率，機電、資通產品，尚能公平競爭，引領GDP繼續成長。但有識者開始擔心 ，非ITA產業或產品，代表國內半數的就業人口，究應離開台灣另尋據點，還是因關稅影響競爭力，就根本就放棄市場？不管何種結果，都應非國人所樂見。

至於ITA產業，如果除了台積電以外，都會面臨資金排擠、人才短缺問題（人力銀行統計本年半導體人力缺口即達3.4萬人），表示令人憂心的偏枯問題，已經是一國安議題。

2014有一功夫驚悚片「一個人的武林」，吸引不少觀眾。陳冲感嘆，江湖上出現一位絕頂高手，固然是武林之福，但如造成其他高手，走投無路，那會是寂寞的武林？還是endangered 武林？