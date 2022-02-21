KPMG：全球54%製造業未來三年擬發動併購

安侯建業聯合會計師事務所今（21）日發布《2022全球製造業展望》調查報告，內容指出，針對歐洲、北美及亞太地區等11個國家，有54%製造業CEO表示，打算在未來三年，透過併購取得新技術、進入新市場，以拓展企業版圖。

安侯建業表示，本次訪談是針對年營收達10億美元以上的製造業企業，其中146位高階主管進行問卷調查，報告顯示，68%受訪CEO表示，企業目前需優先完成的事項就是確保其供應鏈如何在快速變化的市場及客戶競爭壓力下仍具有韌性。

安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，利害關係人逐漸重視「供應鏈透明化」，企業可以運用資訊科技工具讓供應鏈資訊即時且透明；再加上疫情及美中貿易戰衝擊，未來勢必會選擇靠近市場的地方生產，以確保供應鏈安全、降低生產危機。

儘管疫情打亂供應鏈，77% 的CEO表示，自疫情發生以來，他們對於企業有更緊密的情感連結、使命感增加；67% CEO表示，其企業總體目標，是為利害關係人創造長期價值；高達92% CEO認為向利害關係人傳達企業ESG目標，將對客戶關係產生極大的正面影響，反過來說，若無法滿足利害關係人對於ESG的期望，將會影響人才招募，並降低企業競爭優勢。

本次受訪CEO最關注的ESG議題為「人才多樣性」，84% 的CEO 表示他們計劃在三年內增加員工人數，但是受疫情影響，招募比過往更加困難，因此，除了打造多元與包容的環境、建立線上線下混合的工作模式，也需多傾聽員工的心聲；也有55%CEO表示其企業將投入1%至5%營收，用於深化永續經營，並有76%CEO期望政府能鼓勵企業對於氣候變遷的投資。

在疫情考驗下，報告顯示，仍有七成CEO將顛覆性科技視為機會，而非威脅；多數CEO認為加速組織營運成長，需透過結盟與本業擴張的做法，因而有54%受訪CEO表示，未來三年將透過併購取得新技術、進入新市場，以拓展企業版圖。

安侯建業工業產業主持會計師張字信則表示，疫情改變了我們的生活型態與工作模式，也成為產業轉型的契機，傳統產業或營運保守的企業，受到疫情催化，加速執行轉型規劃、數位化進程，而「數位轉型」與「ESG」是環環相扣的，若企業能有效執行兩項目標，將具有加乘效果，並提升企業競爭力。