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MWC月底登場 科技大咖雲集

經濟日報 / 記者鐘惠玲吳凱中彭慧明陳昱翔／台北即時報導

全球科技盛事世界行動通訊大會（MWC）即將在今年2月28日於巴塞隆納舉辦，睽違2年未辦實體展會後，今年預計將以實體展會呈現，海內外科技大咖也將同聚一堂；其中，手機大廠宏達電（2498）董事長王雪紅將應邀出席擔任演講嘉賓，備受外界關注。

今年MWC共有 1,500 多家通訊業者參展，包括AT&T商業部門執行長周慧安、亞馬遜AWS雲端運算部門執行長Adam Selipsky、中國移動董事長楊杰、中國電信董事長兼執行長柯瑞文、中國聯通董事長兼執行長劉烈宏、華為副總裁郭平、諾基亞總裁兼執行長Pekka Lundmark、高通總裁兼執行長Cristiano Amon，宏達電董事長王雪紅均將出席。

其中，王雪紅將在展會進行主題演講，以「Delivering a New World 開創一個新世界」做為講題，闡述未來科技產業發展，而宏達電也將在展區大秀虛擬實境全系列產品，為MWC展會添增亮點。

IC設計大廠聯發科則受到疫情限制，今年沒有指派高階主管參與MWC，參展人員是以業務行銷人員為主，著重於與客戶間的交流，並沒有舉辦大型官方活動。

國內網通大廠中磊也將參加MWC展會，並展示多項5G解決方案。中磊總經理王煒表示，公司將展示完整之5G解決方案，包括mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台，可優化室內5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。

MWC 王雪紅 宏達電 5G 中磊 聯發科

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