快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

調研：32吋電視面板報價2月下旬止跌

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

集邦科技（ TrendForce）今（21）日公布2月下旬面板報價顯示，32吋電視面板報價已於2月下旬止跌，大尺寸電視面板跌幅再收歛；但是IT用的監視器及NB面板跌幅擴大。

集邦科技旗下WitsView公布的數據顯示，2月下旬大尺寸電視面板報價，65吋每片均價177美元，月減8美元，跌幅4.3%。55吋每片均價110美元，月減2美元，跌幅1.8%。43吋均價72美元，月減2美元，跌2.7%。32吋均價40美元，與元月底持平，透露出電視面板已從32吋的價格吹響止跌訊息的號角。

顯示器面板部份，27吋及23.8吋每片均價分另為86.7及77.6美元，均月減2美元，月跌幅同為3%。21.5 吋均價62.8美元，月減3 美元，月跌幅4%。

在筆記型電腦面板方面，17.3 吋均價53.6美元，月減2美元，月跌幅3.6%。15.6 吋均價59.6美元，月減1.9美元，月跌幅3.1%。14吋均價41.7美元，月減2美元，月跌幅4.6%。11.6 吋均價32.6美元，月減2.8美元，月跌幅7.9%。

電視面板 顯示器

延伸閱讀

中韓爭搶IT市場 台廠面臨價格戰 面板雙虎獲利亮警訊 下一仗不能再輸

蘋果桌機有望採臉部辨識？ 24吋新iMac傳引進Face ID

北捷數位列車安裝新顯示器 可知乘車時間、出口位置

大TV躍主流 有利面板廠

相關新聞

大陸長鑫DRAM量產 大摩認將威脅台廠

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）近期出具記憶體報告表示，針對近期威騰（WD）率先調漲儲存型快閃記憶體（N...

華碩推智慧沖壓瑕疵檢測方案 攻金屬加工業

華碩（2357）智慧物聯網團隊與沖鍛設備廠「金豐機器」於國際工具機大展中推出「智慧沖壓瑕疵檢測」解決方案，採用ASUS ...

中光電智能感測秀出AI感測器 搶搭工業4.0商機

看好智慧製造及智慧機械發展，中強光電（5371）子公司—中光電智能感測攜手新代科技，於2022工具機聯展（TIMTOS ...

致茂去年稅前淨利衝破50億元 每股稅前盈餘12.52元

檢測設備廠致茂去年稅前淨利首度突破新台幣50億元關卡，達52.83億元，每股稅前盈餘約12.52元

2022全球製造業展望 KPMG：供應鏈風險是最大威脅

KPMG今天發布2022全球製造業展望調查報告，結果顯示，供應鏈風險被視為最大的威脅，建議企業應以「提高韌性」為優先

宜鼎宜蘭研發製造中心二期動土開工 為營運添翼

工控記憶體模組大廠宜鼎國際（5289）於宜蘭科學園區主持宜鼎研發製造中心二期日前正式開工動土典禮。宜鼎國際董事長簡川勝表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。