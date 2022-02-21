調研：32吋電視面板報價2月下旬止跌

集邦科技（ TrendForce）今（21）日公布2月下旬面板報價顯示，32吋電視面板報價已於2月下旬止跌，大尺寸電視面板跌幅再收歛；但是IT用的監視器及NB面板跌幅擴大。

集邦科技旗下WitsView公布的數據顯示，2月下旬大尺寸電視面板報價，65吋每片均價177美元，月減8美元，跌幅4.3%。55吋每片均價110美元，月減2美元，跌幅1.8%。43吋均價72美元，月減2美元，跌2.7%。32吋均價40美元，與元月底持平，透露出電視面板已從32吋的價格吹響止跌訊息的號角。

顯示器面板部份，27吋及23.8吋每片均價分另為86.7及77.6美元，均月減2美元，月跌幅同為3%。21.5 吋均價62.8美元，月減3 美元，月跌幅4%。

在筆記型電腦面板方面，17.3 吋均價53.6美元，月減2美元，月跌幅3.6%。15.6 吋均價59.6美元，月減1.9美元，月跌幅3.1%。14吋均價41.7美元，月減2美元，月跌幅4.6%。11.6 吋均價32.6美元，月減2.8美元，月跌幅7.9%。