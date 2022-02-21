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威剛：記憶體Q2看漲 配發股利至少5元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

記憶體模組威剛（3260）今天表示，今年營運前景看好，經營團隊規劃建議董事會每股至少配發5元以上的現金股利，以今天每股收盤價96.5元計算，現金殖利率達5.2 %。

疫情拖累全球供應鏈運作，下游系統廠、組裝廠去年陸續傳出長短料狀況，導致記憶體供需動態也快速波動，在考量長期的產出與需求發展，威剛的庫存備料節奏也迅速靈活因應。

隨著DRAM現貨價於去年12月下半開始穩步走揚，威剛先前預期DRAM合約價將於第一季見底，第二季正式反轉向上；NAND Flash因現貨價於2月中快速反彈推升，合約價也將提早於本季落底，於第二季向上走揚。

威剛說，受惠於提前備料，庫存充足，第一季業績「淡季不淡」。

由於上游供應商生產線污染問題持續延燒，威剛董事長陳立白預估第二季NAND Flash供應缺口放大的狀況短期難解，對於價格將有正面的拉升力道。同時，配合客戶出貨需求回溫，DRAM拉貨動能也持續成長。

威剛表示，看好2022年上半年記憶體市場仍將供不應求，下半年多項電子新應用百花齊放，且DDR5將正式放量，皆將強力推升記憶體需求面走勢穩步向上。

威剛 記憶體模組 DRAM

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