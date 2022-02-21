華碩推智慧沖壓瑕疵檢測方案 攻金屬加工業

華碩（2357）智慧物聯網團隊與沖鍛設備廠「金豐機器」於國際工具機大展中推出「智慧沖壓瑕疵檢測」解決方案，採用ASUS IoT AISVision智慧視覺軟體工具包，不僅較傳統AI開發專案節省80%時程，亦可改善過往仰賴人工目視檢測，帶動傳統金屬加工產業數位升級。

ASUS IoT AISVision智慧視覺軟體工具包，應用於金屬沖壓、塑膠射出及電子零件組裝等工廠，透過光學及物理元件表現特性，讓AI學習瑕疵資訊與訓練模型，進而提高辨識效率與精準度，如：刮痕、壓傷、髒汙等，甚至能分辨夾藏在同心圓、髮絲紋中的瑕疵，優化生產流程，同時更導入最新的異常檢測(Anomaly Detection)技術，能將過去耗費數小時的模型訓練，大幅縮短為數分鐘，滿足快速建模的應用需求。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，全球化競爭日趨白熱化，金豐機器採用ASUS IoT AISVision智慧視覺軟體工具包，預先將智慧瑕疵檢測導入沖壓製程，不僅為工廠生產供應鏈提供完美解決方案，提高企業獲利與競爭優勢，更是協助台灣產業進行AI轉型、升級的楷模。

工廠自動化逐步邁向人工智慧物聯網與工業4.0時代，海量數據分析將改善品質、優化流程，提升產業再造，華碩智慧物聯網團隊深知AI機器視覺與邊緣運算扮演重要角色，除提供製程最佳化、削減成本、促進流程品質與效率，更有機會讓企業提高營收之餘，創造全新商業模式；未來將瞄準物聯網裝置應用市場，大量運用AI加速處理龐大數據，為客戶提供多元智慧解決方案。