威剛Q1業績將淡季不淡 看好兩大記憶體合約價Q2起漲

威剛科技（3260）今（21）日表示，一如先前預期，NAND Flash合約價將於第2季與DRAM合約價同步反轉向上，另外受惠於提前備料，庫存有效滿足重要客戶追加訂單需求，第1季業績表現將淡季不淡。

另外，威剛在今年營運前景暢旺的前提下，經營團隊規劃建議董事會將去年獲利與股東大方分享，預計每股至少配發5元以上的現金股利，以今日每股收盤價96.5元計算，現金殖利率達5.2 %。

疫情拖累全球供應鏈運作，下游系統廠、組裝廠去年陸續傳出長短料狀況，導致記憶體供需動態也快速波動，在考量長期的產出與需求發展，威剛的庫存備料節奏也迅速靈活因應。隨著DRAM現貨價於去年12月下半開始穩步走揚，威剛早已預期DRAM合約價將於第1季見底，第2季正式反轉向上；NAND Flash因現貨價於2月中快速反彈推升，合約價也將提早於本季落底，於第2季向上走揚。

由於上游供應商生產線污染問題持續延燒，迄今仍未提出何時復原的訊息，威剛董事長陳立白預估第2季NAND Flash供應缺口放大的狀況短期難解，對於價格將有正面的拉升力道。

同時，配合客戶出貨需求回溫，DRAM拉貨動能也持續成長。威剛在提前備料的優勢下，目前的庫存水位不但較去年底明顯成長，也有十足的底氣支援客戶快速增加的下單量。

隨著全球邁向陸續解封，雲端運算及5G布建漸趨成熟化，全球不論PC、手機、伺服器、網通、AIOT、5G及電動車等應用對DRAM及NAND Flash的需求有增無減。加上地緣政治的快速變化，記憶體新增產出的量能及時間頻受干擾。威剛看好2022年上半年記憶體市場仍將呈現供不應求的態勢，而下半年多項電子新應用百花齊放，且DDR5將正式放量，皆將強力推升記憶體需求面走勢穩步向上。