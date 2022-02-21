大陸長鑫DRAM量產 大摩認將威脅台廠

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）近期出具記憶體報告表示，針對近期威騰（WD）率先調漲儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價，看好群聯（8299）毛利率將提升；至於大陸長鑫存儲預定第2季產出17奈米DRAM並開始樣品，可能對南亞科、華邦電及力積電等台廠帶來負面影響。

這也是在威騰與製造夥伴、日本晶片製造商鎧俠（Kioxia）證實製造過程中使用的材料受汙染，影響位於日本四日市（Yokkaichi）和北上（Kitakami）2座工廠生產後，外資機構針其影及相關產記憶動態，發布最新的報告。

DRAMexchange稍早已針對鎧俠晶圓廠受汙染影響，預估將帶動第2季NAND價格可能會反彈5到10％，讓原本預期單季跌5-10％的市況提前止跌反彈。且威騰日前正式通知客戶調漲 NAND Flash報價。

大摩認為台廠的群聯，也同步受惠，因群聯也計劃調漲NAND Flash相關模組報價15％，預 期有利毛利率可能在上半年恢復到30％。

至於長鑫存儲發布新聞指出，該公司發展的17奈米製程，良率已達40％，預計第2季向客戶提供DDR4產品，長鑫存儲大股東兆易創新也開始銷售19奈米DRAM產品，並由長鑫存儲代工。長鑫存儲合肥廠並規劃今年將月產能由目前的4萬片擴大至8萬片，並在北京建新廠，用於未來的17奈米製程。

大摩對此預估將會合肥長鑫的17奈米製程將有更好的成本結構，將對台廠南亞科（20奈米）、力積電（25奈米）和華邦電（25/20奈米），帶來負面影響。

至於對編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況分析，大摩在前次遭旺宏董事長吳敏求打臉後，這次已記取教訓，不再一竿子打翻所有船，預估價格到第2季仍會持穩，下半年也會持 穩或小升，且因3D NAND也將有更好的定價，認為旺宏營運趨正向。