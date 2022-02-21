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宜鼎宜蘭研發製造中心二期動土開工 為營運添翼

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎董事長簡川勝日前為位於宜鼎的研發製造中心二期工程主持動工典禮，宜蘭縣長林姿妙、科技部新竹科學園區管理局副局長胡世民，也出席動土儀式。圖／宜鼎提供
宜鼎董事長簡川勝日前為位於宜鼎的研發製造中心二期工程主持動工典禮，宜蘭縣長林姿妙、科技部新竹科學園區管理局副局長胡世民，也出席動土儀式。圖／宜鼎提供

工控記憶體模組大廠宜鼎國際（5289）於宜蘭科學園區主持宜鼎研發製造中心二期日前正式開工動土典禮。宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎於2018年立足於宜蘭，並正式啟用研發製造中心一期，隨著全球智慧物聯網（AIoT）快速發展，智能物聯需求大增，二期中心已規劃5,233坪建造規模，未來包含一期中心在內，將成為整體近萬坪的大型研發製造園區，同時也是宜鼎接軌國際研發的重要核心基地，並為未來營運添動能。

宜鼎表示，去年公司營運表現不俗，在AIoT落地應用也紛紛開花結果，考量提前加速產業佈局，董事會日前決議於宜蘭科學園區持續擴增二期中心，並預計投入約5.8億元興建，期許未來落成後將提升產能，同時也持續培養在地研發資源，進一步為軟體、硬體、韌體全面整合帶來更大能量，以及未來三到五年的營運發展作好準備。

宜鼎研發製造中心二期正式開工動土，整體工程預計將於2023年第4季完工。

宜鼎表示，幾年除積極布建產能外，在全球各地也持續拓展營運據點，並不斷擴大整合集團資源，因此新建築外觀在設計上以公司名稱中的「鼎」為設計理念，融合了積極整合、體現極致服務價值，並順勢承接全球AIoT落地需求的意涵，同時展現出宜蘭當地人文特色，未來將成為宜蘭科學園區內另一座美麗的景觀綠建築。

針對未來智慧物聯全球局勢，宜鼎表示，2021在全球已累積上千項AIoT智能專案，並在全球各地投入智慧落地應用。展望2022年，仍有諸多概念應用、技術發展受到各界關注。

其中，元宇宙的議題更成為近來最熱門的話題。元宇宙除了需要大量運算外，儲存、機器學習等技術也是其發展必要條件，因此未來也將成為宜鼎能夠發揮極大效益的領域。

此外，因應5G發展的全球網通和伺服器市場，以及全球智慧基礎建設商機，都是集團今年發展重心，而宜鼎也將以高度整合的Edge AI生態系為目標，持續推動全球AIoT落地。

元宇宙 記憶體模組

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