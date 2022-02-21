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力士3/14掛牌上櫃 今日啟動競拍 底價52元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

力士預計於2022年3月14日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，對外公開承銷總數共2934張，其中2268張採競價拍賣方式進行，拍賣期間為2022年今日起至2月23日止，每日上午9時至下午2時，競拍底價52元，價高者優先得標，每個得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高293張，將於2022年2月25日上午10點開標。

力士稍早公布2021年財報 ，2021年合併營收11億元、稅後純益1.40億元、每股純益5.73元，分別較2020年大幅成長62.68％、8.5倍、8.7倍，主因惠積極擴大旗下兩大主要業務接單表現，隨著公司於各應用領域佈局越趨完善，以及持續優化MOSFET成品銷售案源結構等策略效益顯現，帶動2021年全年獲利表現刷新歷史新高。

展望本季，力士看好去年持續耕耘國際筆電大廠充電變壓器訂單將逐步放量，以及鋰電池等主要客戶持續加大訂單量能，且成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第1季營運表現繳出淡季不淡之成績。

另一方面，力士去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度持續看旺，未來營運成長可期。

晶圓廠 財報

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力士樂觀看今年訂單能見度到年底 今年3月中上櫃

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