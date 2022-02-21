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歐盟晶片法案牽動台積電 黃偉哲：台南拚供充足綠能

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
台南市長黃偉哲。台南市政府/提供
台南市長黃偉哲。台南市政府/提供

日照充足，使台南市得天獨厚，發展綠電成績亮眼，供應量高居台灣各縣市之首，去年超標達成2.5GW（指10億瓦電力），今年直拚3GW目標。台南市長黃偉哲說：「現在我們的綠電開發己經進入深水區，要設法克服困難，這也是台灣發展再生能源必須面對的課題！」

對風力發電來說，「深水區」指陸域風電發展飽和後，繼續開發離岸風電，會遭遇投資成本與工程技術難度跟著提高的問題。而台南的太陽能發電，因一般民宅屋頂幾乎都已加裝太陽能板，學校比重更高達93%，「從小面積的屋頂擴大推廣到地面化，開始出現不少反對意見，也增加了執行難度！」黃偉哲說。

綠電開發步深水區

可以想見，台南太陽能光電的發展經驗也會在其他縣市發生。黃偉哲日前受訪時說，太陽能光板地面化，可以一次性地幾十公頃大面積推廣，速度快，但許多不同意見隨之而來，如會影響景觀、光板會反光、鳥兒會排泄糞便，甚至有人說洗滌太陽能板使用的酸性溶液，是有毒物，會造成汙染。

「這些訊息多不正確，但目的不同，有的人為了拿錢，有的人被蒙蔽或被他人影響，」黃偉哲指出。步入「深水區」面臨的問題不止於此，當台南推出「漁電共生」（在養殖場上蓋太陽能板），也有人抗議蓋在上面的太陽能板，會讓養殖的魚吃下有毒物。

台南在開發綠電之路上領先，但黃偉哲說：「我們也蒙受不白之冤，包括被質疑是否收取廠商的好處、是否會破壞生態。」

在講究淨零碳排的趨勢下，有豐沛的綠電，更能吸引投資。 去年11月底台南市推出全國最大地面型「漁電共生」太陽光電場，預計今年底完工，1.8億度的平均年發電量，可供應逾5萬戶家庭一年的所需用電；其中，在台南設立數位資料中心的谷歌，認購了10MW（100萬瓦），這也是谷歌在亞洲首度購買綠電的場域。

台南是台積電（2330）主要生產基地之一，黃偉哲指出，開發那麼多太陽能光電，也是為了提供台積電等業者綠能使用的需求。2月8日歐盟通過歐洲晶片法案，準備建立自己的晶片產業，以減少對台積電的依賴，一旦產能開出，那時候怎麼辦？「我們只能自立自強，讓先進的技術更先進，綠能更加綠能。」黃偉哲說。

輔導2億元以上重大投資案

黃偉哲把推動重大投資、改善交通基礎設施、推動社會住宅，作為今年的施政重點。在重大投資方面，將新台幣2億元以上的投資案列管，在每個月舉行的投資會報中，從申請到設廠掌握進度，列管輔導投資案，「台南不會反商」。這三年來，台積電在台南投資了1.15兆元生產5奈米、3奈米製程；聯電（2303）投資1,200億元；數百億元個案也不少。

黃偉哲自豪地說：「現在我們的失業率3.9%，在六都中最低！」他希望，投資案落地、工作機會增加，以前年輕人「北漂」的現象，將會改為「南漂」。

交通與基礎設施方面，包括耗費180億元興建從永康到南科的高架道路，大幅縮短南科上班族的通車時間；在沙崙園區，成大規畫了健康園區，中央政府將投入200億元；此外，30年前台北市就有的鐵路地下化工程，台南歷經幾任市長經過與民眾溝通和協調後，去年終於在他任上推動。

黃偉哲指出，台南的建設趕不上需求，需要「努力急起直追」。但因台南是文化古都，地下古蹟多，只要遇到重大文物就會停工，而台南原來的都市規畫只依50萬人的城市做設計，街道相對狹窄，「做重大建設辛苦一點」。

為年輕人推社會住宅

有關社會住宅，雖然上路慢些，但是「在我手裡開始，台南第一戶社會主宅開工了！」黃偉哲說。近幾年台南蓬勃發展，不動產價格也上漲，為年輕人提供「只租不售」的社會住宅非常重要，可以讓年輕人先安頓下來找工作，存了錢再買房。

身為地方首長，黃偉哲的行程總是馬不停啼。元宵節受訪當天，他上午出席成大半導體學院開幕式，傍晚接待業界人士，結束後趕赴知名的鹽水蜂炮活動。

熟悉黃偉哲的人都知道，在內部開會或會客，他的談話時間不會超過半小時，這是他的高效工作模式。擔任台南市政顧問多年的中華強友文教協會秘書長林貞君觀察，「黃偉哲是認真工作的市長，重大建設以外，也重視發展台南的庶民經濟」，例如持續辦理的台南購物節，去年消費額已成長到102億元，老百姓有感，目標就是讓台南成為宜居、宜就業、宜育幼、宜養老的城市。

太陽能發電 台積電

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