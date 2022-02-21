Arm發布新影像訊號處理器 車用影像更清晰

矽智財大廠Arm（安謀）今天宣布，新產品Mali-C78AE 影像訊號處理器（ISP），藉由調整每張圖框中過暗或過亮的部份，確保每張圖框都很清晰且妥善曝光，使行車更安全；已授權英特爾旗下 Mobileye使用。

根據市調公司 Strategy Analytics 最近的一份報告指出，車用攝影機市場的市值從 2020 年到 2025 年，成長率可望超過 19%，使其成為最重要的感測器類型，為車輛針對周遭情況進行決策提供所需的數據。

Arm 表示，新增的 Mali-C78AE 搭配 Cortex®-A78AE 與 Mali-G78AE，可提供先進駕駛輔助系統（ADAS）完整的視覺資訊處理管線，效能更好，降低功耗，並提供一致的方法達安全要求，以驅動 ADAS 功能下一階段大量在市場的導入。

Arm解釋，Mali-C78AE 主要設計對象是各種 ADAS 功能所需的人與機器視覺安全應用，最高可以處理來自四台即時攝影機或16 台虛擬攝影機的數據；也可預防或檢測單一影像圖框中可能造成圖框數據處理錯誤的故障。

Arm 車用與物聯網事業部副總裁 Chet Babla 說，Mali-C78AE 滿足業界對於全新影像處理方式的需求，並可促成 ADAS 與自動駕駛的全新功能。

Arm說，Mali-C78AE 運用先進的降噪技術與動態範圍管理，藉由調整每張圖框中過暗或過亮的部份，確保每張圖框都很清晰且妥善曝光；Mali-C78AE 可即時處理最多來自四台高解析、高幀率攝影機的數據，大幅降低記憶體、通訊與處理的需求，提高系統效率。

已於其次世代的 EyeQ 技術中採用 Mali-C78AE ISP的Mobileye，其 工程執行副總裁 Elchanan Rushinek 說，針對環景視覺化功能，我們結合並使用 Arm 的 ISP 與 GPU 技術，以提供集中式的運算解決方案，藉由單顆系統單晶片，提供最先進的 ADAS 與停車輔助系統。