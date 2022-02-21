科技業獎金話題發燒 5G、台股基金成理財首選

獲利成長加持，台積電（2330）宣布2021年度員工獎金及酬勞合計將發放712億元，平均每位員工可領約124萬元，羨煞全台上班族。投資專家表示，科技新貴可以善用獎金理財，讓財富進一步成長，留意近年成長動能領先的科技股及台股ETF╱基金，加速資產成長之際，還能打造配息現金流。

科技新貴薪酬「高人一等」，這類族群的最大優勢就是有相對充裕的資金理財，且科技新貴身處科技業，對國際科技脈動通常也比一般投資人敏銳，因此不少人偏好操作台股的電子股及科技股ETF，在退休規畫上，則可留意有配息的台股基金及ETF，打造資產護城河。

元大投信說，過去國人理財，偏好「舊三存」存錢、存債及存保險，但在低利率環境，這樣的想法已經不合時宜，如果改存「新三存」存股、存ETF、存基金，更有機會透過較佳的報酬成果，達成退休目標及收益的需求。

科技趨勢部分，元大投信表示可5G著手，因為5G成長趨勢明確，高通展望今年，全球5G手機出貨預估達7億支至7.5億支，滲透率挑戰50%，代表5G將正式成為行動通訊主流。

以全球5G做為核心部位，可掌握各大應用商機，假設還有閒置資金，可再重點強化AI、物聯網等投資主題，將周邊應用做為衛星配置。

元大投信表示，全球型的5G ETF代表包括元大未來關鍵科技ETF，這檔ETF網羅全球5G產業的菁英，例如國人耳熟能詳的高通、台積電、聯發科（2454）、應材等皆為元大未來關鍵科技ETF的成分股，不會因為侷限台股而有吃不到海外商機的情形。

台股方面，彭博資訊統計，2016-2021年受惠台股企業成長，台灣加權股價指數在該期間的年化報酬率達17.9%，平均現金股息率為3.7%，皆顯著優於標普500指數同期間的年化報酬率14.8%、以及平均股息率1.8%，投資題材上不容忽視。

元大投信表示，台灣產業的重心在電子業，因此挑選台股基金，可以成長及股息兼具的龍頭企業為核心。元大台灣高股息優質龍頭基金聚焦台股的高股息龍頭企業，並有每月配息及年終加碼配息機制，掌握台股向上的重點題材。