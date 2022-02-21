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外資看好台達電今年營收續增 年增率將達10-20%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
台達電董事長海英俊。（本報系資料庫）
台達電董事長海英俊。（本報系資料庫）

台達電（2308）25日將召開去年第4季法說會，法人認為，電動車、汽車市場需求持續恢復，新電動車款式增加，加上高階數據中心收入持續強勁，該公司今年營收可望持續增加，來到年增10-20%的水準。

外資法人表示，台達電去年第4季在高階數據中心、EV充電器需求強勁下，去年第4季繳出837.68億元的營收，預期EPS也將有亮眼的表現。今年首季也在電動汽車需求強勁復甦、且需求保持在去年第4季的高水位下，本季營收可望續創新高紀錄，季增將達5-10%。

今年台達電主要成長引擎為歐洲電動車需求與高階數據中心需求維持強勁，且預估下半年缺料問題可望明顯緩解，全年毛利率可望恢復到23%，從去年的低基期毛利率20.6%逐漸復甦。

台達電1月營收262.7億元，年增5％、月減12.6％，表現淡季不淡。該公司今日早盤股價來到每股259.00元，小跌0.96%。

台達電 營收

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