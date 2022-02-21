權值股穩軍心 市值型基金成焦點

今(2022)年以來至2月16日，外資合計賣超台股逾500億元，不過，三大權值股台積電（2330）、聯發科（2454）與鴻海（2317）逆勢獲外資買超470億元，發揮穩盤效果，也連帶推動連結台灣50指數的基金表現。

元大投信指出，反映美國聯準會可能展開升息循環，本益比較高的個股持續有股價修正壓力，而指標權值股因營運穩健，持續受到資金青睞，預期盤勢波動較大時， 可增加布局以權值股為主要持股的市值型基金，例如，0050 ETF連結基金，並透過定期定額分批參與，分散進場時間點風險。

元大台灣卓越50 ETF連結基金研究團隊表示，國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。但近期受到重要美國貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒Omicron肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，在不確定性因素明朗前，可分批分散佈局。而中長期來說，台股享有高現金股息優勢，產業國際競爭力強，仍不失為國人資產配置優選。

元大台灣卓越50 ETF連結基金是透過共同基金的形式投資0050，表現與0050連動，且設計有不配息型，在元大投信或銀行、證券等通路就申購得到，是投資0050的另一種管道；覺得買一張0050十幾萬，難以下手的投資人，可以透過指元大台灣卓越50 ETF連結基金等連結0050 ETF來參與0050行情。

以元大投信來說，定期定額最低只要3,000元，並有「日日扣」、加減碼、停利停損等多樣電子交易機制，方便投資人可依需求設定個人化理財計畫。搭配「元大基金先生APP」還可以設定「到價通知」，協助投資人掌握理想進出點。

另外，業者不定期的手續費優惠更是共同基金投資人的小確幸。2月28日前在「元大基金先生APP」完成登入，並在6月30日前完成開戶，透過「元大基金先生APP」新增元大系列基金定期定額的申購計畫，終身0手續費優惠。