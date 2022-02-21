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聞「積」起舞區一年漲三成 專家：上漲有理 革命正上演

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
資料來源／吉家網
資料來源／吉家網

吉家網今(21)日發布2021房市年報，六都成屋房價平均漲幅達11%，台南丶台中表現居冠，分別是13.86%與13.83%，高雄在第4季強勁增長，全年漲幅11.8%，2022年頗有後來居上的潛力。桃竹丶新北市都約9%，台北市也有7.9%的漲幅。

與上波房市止跌點比較，近四年六都漲幅排行分別是台南61%丶台中53%丶高雄51%丶桃竹36%丶新北市28%丶台北市26%。

漲幅最小的台北市，四年平均計算，每年漲幅為6.6%，雖然季線均價每坪66.5萬已越過上波高點65.7萬，但豪宅單價尚未返回上波高點，顯示台北市近年來房市維持自住剛性需求，支撐市場買氣，豪宅市場呈現追價力道不足的情況。

六都行政區十大漲幅排行，中南部占有八席，其中高雄仁武丶楠梓區年漲幅近30%最強，其他包括台南北區丶台南仁德、新竹竹北丶高雄橋頭丶高雄前金丶台中烏日%丶新北三峽丶台中西區，多有二成以上漲幅。

吉家網董事長李同榮分析，去年六都房價大漲行政區，都和台積電（2330）議題有關，顯示受「護國神山」台積電近幾年在南部擴大投資，就業人口增加，住房需求相對也增加，連帶帶動周邊房地產。

他說，南部房價聞積起舞現象，完全反映産業南移，帶動的人口增長及促進生活圈發展的有利基本面，房價上漲有理，並非「無基之彈」。

他表示，聞積起舞效應，現並已由蛋白區擴散至蛋殼區，楠梓區、橋頭區房價飆升，移民潮不只帶動房價、人口，廠區周邊儼然成為新型都會區，房市新型革命正在上演。

高雄仁武。圖／業者提供
高雄仁武。圖／業者提供

房價 房市 台積電

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