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MWC下周登場 王雪紅再次受邀專題演講嘉賓

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

MWC 2022世界行動通訊大會訂2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電（2498）董事長暨執行長王雪紅再次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，將以「Delivering a New World 開創一個新世界」為題發表演講。

每年二至三月於西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 2022世界通訊大展，HTC今年在 Hall 7租下攤位參展，此次參展產品可望將虛擬實境全系列展品一併展示外，5G行動專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3與VIVE Flow等相關應用內容也將同步展出，積極搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域，HTC將由歐洲員工為主、參加全球通訊業界的年度盛會。

世界行動通訊大會，簡稱MWC，由GSM協會主辦，主要有全球手機廠商、軟硬體廠商、電信業者、創新應用團隊及無線通訊產業專家學者等參與，透過展示新產品、服務和討論行動通訊產業趨勢與技術。

行動通訊 MWC 西班牙

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