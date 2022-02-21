王雪紅受邀MWC專題演講 講題「開創一個新世界」
MWC 2022世界行動通訊大會2月28日將在西班牙巴塞隆納舉辦，宏達電（2498）今（21）日表示，董事長暨執行長王雪紅再次受大會邀約，將擔任專題演講嘉賓，講題為「Delivering a New World 開創一個新世界」。
每年2至3月在西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 2022世界通訊大展將登場，宏達電今年在 Hall 7租下攤位參展，參展產品除可望將虛擬實境全系列展品一併展示外，5G行動專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3與VIVE Flow等相關應用內容也將同步展出。
宏達電強調，將積極搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域，今年參加全球通訊業界的年度盛會將以歐洲員工為主。
世界行動通訊大會，簡稱MWC，由GSM協會主辦，主要有全球手機廠商、軟硬體廠商、電信業者、創新應用團隊及無線通訊產業專家學者等參與，透過展示新產品、服務和討論行動通訊產業趨勢與技術。
西班牙與GSMA辦理MWC大會之合約將至2024年到期。由於西班牙電信總經理Jose Maria Alvarez Pallete頃獲選為下一任GSMA總裁，各界相信西班牙將於該合約到期後，仍可持續辦理MWC大會。
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