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南科擴產交通量大違規多 警方公布違規熱點將擴大取締

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝
南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝

南科園區多家廠商持續建廠，就業人口上看10萬人，帶來大量車潮常交通壅塞發生事故；警方統計今年1月1日至今交通事故142件，員警2月至今已取締違規301件，下午宣布將加強違規熱點不定時機動取締，並公布經常違規地點供民眾參考。

警方今天更新易肇事熱點為善化區民生與仁愛路口、中山與中正路口、中興與中華路口、新市區台一線與光華街口、樹谷大道與活水路口、台一線與新港社大道路口等6處，呼籲駕駛人行經務必遵守號誌、相互禮讓，避免肇事。

善化警分局分析交通事故發現：上班日件數佔約82%、假日約18%；發生時段前3名上午8到10點佔20％、下午4到6點佔17％、6到8點佔16％；發生原因以未注意車前狀況、行車未禮讓及轉彎未依規定為主，「與南科發展息息相關」。

善化分局長劉怡宗表示，將從速度管理及路口執法面向，逐步改善南科發展造成周邊地區的交通衝擊：速度管理部分，現配置手持式雷射槍2部，每周至少編排6次，針對易超速違規衍生嚴重事故路段加強執法；路口執法部分，事故發生熱時熱點路口闖紅燈、未依規定轉彎等加強取締、滾動式勤務增加執法能見度。

南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝
南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝
南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝
南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝
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南科擴產交通量大違規多，警方公布違規熱點將擴大取締。記者周宗禎／翻攝

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