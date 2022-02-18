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華碩、仁寶要來了 北士科去年土地交易破200億大關

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

信義全球資產統計2018~2021年北投區土地交易實價登錄已揭露資訊，連四年交易規模都達100億元以上，2021年更一舉衝上200億大關，來到210億元。北投區各地段中，軟橋段因具有北投士林科技園區的發展題材，帶動建商與企業投資，已成為這四年間北投區土地累計交易最熱絡的區段。

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年在產業回流需求下，地方政府積極投入科技產業園區的發展，確實帶動區域土地交易，繼內科及南港土地交易熱絡後，北投區也成為近年發展亮點，除了建商積極購地外，也有Volvo、汎德永業等汽車大廠設立旗艦展售中心，此外產業部分也有華碩（2357）、中鼎（9933）、仁寶（2324）及康舒科技（6282）等大型企業在此區設置總部大樓。

盤點北投區2018 ~2021年土地交易實登資料，交易規模從2018年164億元、2019年166億元、2020年119億元，去年2021年交易金額來到210億元，較2020年成長76%。

其中，具北士科園區題材的軟橋段，科技產業專用區土地行情從2018年平均每坪155萬元，2021年已來到平均每坪215萬元，上漲將近四成，去年就有華固（2548）、達麗（6177）、長虹（5534）、力麗（1444）等企業投資搶進，又以長虹建設用每坪245萬元買下約626坪土地單價最高。

柯宏安表示，去年北士科的新廠辦華固創富中心大樓出現每坪破70萬元成交價，追上內科發展最成熟的西湖段廠辦價格，看得出不少建商複製在內科的成功經驗，逐漸在北投區打造出另一個內科，加上台北市新辦公室供不應求之下，因此有目前這種區域尚未發展成熟，交易卻已相當熱絡的情況。

建商

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