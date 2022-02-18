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和碩攻電動車 加碼近10億擴充北美墨西哥廠產能

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠和碩（4938）強攻電動車業務，加碼投資北美廠區，今（18）日公告，兩家子公司華瑋投資、華毓投資砸下共9.22億元，用以擴充北美洲墨西哥廠區產能，對此，和碩指出，取得目的主要為公司業務需求之長期投資。

和碩代子公司華瑋投資公告，決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，交易數量為30,200,127 股。每單位價格為每股墨西哥披索十元整，交易總金額約為新台幣414,288,360元。PEGATRON Mexico S.A. de C.V.為華瑋投資直接持有59.49%之子公司。

和碩同時代子公司華毓投資公告，決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，交易數量為37,016,857股，每單位交易價格為每股墨西哥披索十元整，交易總金額約為新台幣507,800,952 元。PEGATRON Mexico S.A. de C.V.為華毓直接持有40.51%之子公司

和碩藉由華毓投資及華瑋投資共同持有PEGATRON Mexico S.A. de C.V. 100%股權，總計本次投資案砸下約9.22億元。

和碩去年11月法說會上宣布投資北美計畫，當時總經理暨執行長廖賜政指出，董事會通過因應北美客戶（特斯拉）需求增加，所以決定第一階段砸下1.64億美金（新台幣約45.6億元）擴廠，未來還有第二階段擴廠地方，因此投資還會加碼。

廖賜政表示，車用電子是公司未來重要項目，除了在大陸、台灣繼續增加產能，公司董事會通過因應北美客戶需求增加，所以決定第一階段擴廠1.64億美金，目前在原有廠房地區外，還留有第二階段擴廠地方，未來還會往上加碼，藉此充分滿足客戶需求。

廖賜政指出，其實和碩在北美是有三個客戶，而不是只有一個，而北美工廠2021年內就有營收貢獻，和碩是將全新自動化線移植到北美去，因此預期營收很快可以上來。北美是除大陸以外電動車最大市場，來北美就是貼近市場、貼近客戶。

展望未來，廖賜政表示，和碩車用業務現在是每年都雙位數增長，車用產能也不斷增加，代表客戶需求一直擴充，和碩已經跟隨客戶從大陸、台灣，一路擴到北美，這也代表市場規模不斷擴大。

和碩

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