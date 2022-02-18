宏齊去年獲利可望攀高 今年Mini LED貢獻續樂觀

LED封裝廠宏齊（6168）近幾年來轉型成效逐漸顯現，該公司在利基市場營運比重逐年提升下，獲利表現也明顯增長，去年雖然受到供應鏈其他零件缺料等問題導致客戶拉貨進度，但全年營收仍是近四年新高，由於該公司布局Mini LED也已多年，今年在Mini LED和紅外線IR LED全年出貨看好下，今年營運可望持續成長。

宏齊去年全年營收達29.99億元，已相當逼近30億元水準，是該公司近四年以來年度營收新高，同時，由於近幾年來，該公司持續提升利基型產品比重，尤其著重Mini LED的市場布局，不僅相關產品出貨去年明顯增加，連帶也拉抬整體毛利率表現。

觀察宏齊的近幾年的全年平均毛利率水準，2018年為19.4%、2019年18.67%，2020年已開始顯現轉型效益，毛利率水準重回二成之上，達21.25%，去年累計至前三季為止，平均毛利率已提升至27.62%，是該公司近10幾年最佳毛利率表現，去年全年在營收增長、毛利率提升下，全年獲利也將長期是新高表現。

此外，該公司也指出，該公司針對顯示屏市場布局已久，不僅有國內市場，也有布建國外市場的銷售，同時，近年來更已針對顯示屏和背光兩大應用推出Mini LED系列產品，去年宏齊Mini LED佔整體營收比重僅不到5%，在今年Mini LED成長力道將更甚至於去年之下，市場法人也預期，宏齊今年在Mini LED領域的出貨有機呈現倍數提升。