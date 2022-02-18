日本手機、電腦廠逐漸式微 戴正吳點出產業癥結點

夏普會長戴正吳今（18）日點出面板產業現況，他表示，日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商所取代，就是因為日本廠商失去供應鏈及資源的優勢。所幸夏普仍能夠在日本市場中為日本人爭一口氣，以夏普在液晶面板所擁有的世界領先技術的優勢下，可期待液晶事業回歸榮耀。

戴正吳說，電視的成本結構中面板佔了很大的比例，尤其尺寸愈大所佔比例愈高，所需專業技術也較高深。大尺寸電視在市場需求趨勢持續增溫，也因此面板在全球的需求量每年增加，導致每年有必須新增一座十代線以上的需求。處在數位經濟蓬勃發展的時代，居家辦公潮、遠距家電的普及、教育、車載、元宇宙、智能辦公室等的需求也持續增加，面板被廣泛使用。而這些正是夏普擁有的8k+5G等強項。

夏普併購了Dynabook（筆電品牌）及SNDS，就是要強化這方面的技術能力。眾所皆知，這兩家都是虧錢的公司， 依其母公司的策略規劃是被放棄的事業。但夏普都能在短期間讓這兩家公司轉虧為盈。

戴正吳認為，對於面板工場來說，電視品牌公司只不過是一個銷售面板的出口，而電視，只是銷售面板的「載具」。 因此，沒有自己面板工廠的電視品牌公司，很難盈利，也難以繼續長久經營事業。

以現今國際貿易局勢來分析液晶廠商，已經約略可分為中國及歐美日的兩大陣營，將來有一天，中國液晶廠商如果停止供應外國品牌轉為優先供給自己的品牌使用，或向海外公司提高到不合理的報價，這些非中國品牌的電視公司是無法生存的。

日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商所取代，就是因為日本廠商失去供應鏈及資源的優勢。

戴正吳指出，所幸夏普仍能夠在日本市場中為日本人爭一口氣。依現今局勢來看，中國大陸已經更改政策，對液晶面板業的補貼已經減緩，面板在市場價格漸趨穩定，各液晶廠商回歸公平競爭的局面。以夏普在液晶面板所擁有的世界領先技術的優勢下，可期待液晶事業回歸榮耀。