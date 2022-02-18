快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本手機、電腦廠逐漸式微 戴正吳點出產業癥結點

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
夏普會長戴正吳。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
夏普會長戴正吳。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

夏普會長戴正吳今（18）日點出面板產業現況，他表示，日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商所取代，就是因為日本廠商失去供應鏈及資源的優勢。所幸夏普仍能夠在日本市場中為日本人爭一口氣，以夏普在液晶面板所擁有的世界領先技術的優勢下，可期待液晶事業回歸榮耀。

戴正吳說，電視的成本結構中面板佔了很大的比例，尤其尺寸愈大所佔比例愈高，所需專業技術也較高深。大尺寸電視在市場需求趨勢持續增溫，也因此面板在全球的需求量每年增加，導致每年有必須新增一座十代線以上的需求。處在數位經濟蓬勃發展的時代，居家辦公潮、遠距家電的普及、教育、車載、元宇宙、智能辦公室等的需求也持續增加，面板被廣泛使用。而這些正是夏普擁有的8k+5G等強項。

夏普併購了Dynabook（筆電品牌）及SNDS，就是要強化這方面的技術能力。眾所皆知，這兩家都是虧錢的公司， 依其母公司的策略規劃是被放棄的事業。但夏普都能在短期間讓這兩家公司轉虧為盈。

戴正吳認為，對於面板工場來說，電視品牌公司只不過是一個銷售面板的出口，而電視，只是銷售面板的「載具」。 因此，沒有自己面板工廠的電視品牌公司，很難盈利，也難以繼續長久經營事業。

以現今國際貿易局勢來分析液晶廠商，已經約略可分為中國及歐美日的兩大陣營，將來有一天，中國液晶廠商如果停止供應外國品牌轉為優先供給自己的品牌使用，或向海外公司提高到不合理的報價，這些非中國品牌的電視公司是無法生存的。

日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商所取代，就是因為日本廠商失去供應鏈及資源的優勢。

戴正吳指出，所幸夏普仍能夠在日本市場中為日本人爭一口氣。依現今局勢來看，中國大陸已經更改政策，對液晶面板業的補貼已經減緩，面板在市場價格漸趨穩定，各液晶廠商回歸公平競爭的局面。以夏普在液晶面板所擁有的世界領先技術的優勢下，可期待液晶事業回歸榮耀。

面板 日本 夏普 手機

延伸閱讀

台灣好評如潮！日本逐格動畫《垃圾頭》熱映中

馬祖東引突破疫情限制 和日本與那國島線上交流

日本蛋疑慮 蘇貞昌：不會從有疫區地方進口請國人放心

下一趟日本旅遊去哪裡？前往台北捷運中山站看壁面廣告拍照找答案

相關新聞

張忠謀認可「有料」 揭英特爾CEO基辛格信心爆棚力量

要帶領近年腳步履顢頇的英特爾（Intel）重返榮耀，或許的確沒有比基辛格（Pat Gelsinger）更適合的人選。

夏普宣布買回SDP股權 將完全子公司化

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（SHARP）今（18）日宣布，經董事會通過，要將現在保有的20%股份的大型液晶面板生...

日本手機、電腦廠逐漸式微 戴正吳點出產業癥結點

夏普會長戴正吳今（18）日點出面板產業現況，他表示，日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商所取代，就是因...

夏普決議買回SDP股權 戴正吳：要在日本留下Display事業

鴻海集團轉投資日本夏普今（18）日召開董事會決議，要將旗下面板廠SDP（堺工廠）股份全數買回，重新成為100%持股的子公...

產業前線／都是缺料惹的禍 仁寶吃普達 筆電廠掀工業電腦結盟潮

仁寶（2324）電腦10日宣布公開收購端點收銀機（POS）公司普達系統，在普達的大股東飛捷科技同意參與應賣後，收購預期將順利完成。而據了解，實際促成這場交易的，是一年多來的零組件「缺料效應」促成。

企業風雲／Maicoin搭上元宇宙列車 幫企業解決NFT疑難雜症

2021年元宇宙議題爆發，年底NFT百花齊放，各路人士爭相投入，虛擬世界前景讓人期待。虛擬貨幣交易平台Maicoin創辦人暨執行長劉世偉直言，2022年是NFT元年，他並看好數位資產趨勢，推出Qubic Creator，為企業打造一站式NFT平台，搶占元宇宙市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。