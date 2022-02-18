夏普世代交替 吳柏勲接任CEO、戴正吳續任會長

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（SHARP）今（18）日宣布，經董事會通過，原擔任會長兼CEO的戴正吳卸下CEO一職，新任CEO由夏普常務兼海外品牌事業推進本部長吳柏勲接任，象徵夏普進入世代交替，戴正吳表示，透過這幾年的努力，我徹底地改善了夏普的經營。夏普的經營文化有了極大的正向轉變，相信今後夏普的經營會愈來愈好。

吳柏勳2001年進入鴻海集團，2012年進入SDP，2017年擔任夏普泰國分公司社長，操盤戴正吳最為看重的海外市場之一東南亞地區，2020年升任夏普常務，吳柏勲並於2021年4月兼任海外品牌事業推進本部長，同時他也負責夏普美國事業。

戴正吳指出，2016年我擔任社長以來，我比誰都努力經營夏普。我做了很多構造改革，雖然期間有停止一些工廠或辦公室，但也處分了部分閒置資產，這些都是為了改革的效益，也因此在短時間內就讓夏普轉虧為盈，在2017年，順利回到東證一部。至今為止，不論外部環境多麼嚴峻，夏普一直都持續保持盈利，對今年度(2022年3月期)對外公告的財測，我也有信心達成。

戴正吳表示，我要很自豪地跟夏普的幹部們及stakeholder的大家說，我的任內期間至今「沒有放棄任何一項事業或者賣出」。我讓所有事業本部不用向夏普總部上繳分攤總部的費用，提高了各事業本部經營的自由度，而這個結果，也提升了各事業本部產品的市場競爭力，提高員工士氣，也蘊育了團隊合作的風氣。現在幾乎每個事業本部都一直保持盈利。

戴正吳說，特別是常被外界認為應該要賣掉的太陽能電池事業，本來是最不被看好的，但這幾年一直都保持盈利，常常被我拿來當模範範例，當作指導後輩的教材。透過這幾年的努力，我徹底地改善了夏普的經營。夏普的經營文化有了極大的正向轉變，我相信今後夏普的經營會愈來愈好。

戴正吳表示，「企業經營的目的是對社會和國家做出貢獻」，因此我認為經營者，不能只追求自己任內短期的獲利。特別是擁有技術力的高科技企業，通常需要好幾年的時間，成果才會顯現出來。我在鴻海公司時，負責了很多事業，有很多是已經持續30年以上的事業，現在的經營幹部也能夠持續維持良好的業績。