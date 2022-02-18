夏普變大阪中堅家電Maker 戴正吳千字述說日本打拚心情

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普今（18）日於日本發布新聞指出，夏普會長兼CEO戴正吳將交棒，夏普副會長兼CEO一職將由吳柏勳擔任，戴正吳仍將擔任會長一職。戴正吳也寫下千字文，娓娓道來這六年來的心路歷程。

戴正吳說，2016年初任夏普社長時，就知道夏普曾經被揶揄為「在業界是看不到臉的公司」，到後來，轉變為「在大阪的中堅家電 Maker」，「液晶的夏普」，夏普的形象有很大的變化，當時的夏普非常得耀眼。在我就任社長時，就繼承了夏普創業的精神-「誠意和創意」，藉由提供各種獨特的商品和服務，誓言要讓夏普重返過去的榮耀，因此我決定在SHARP的logo加上了「Be Original」，隨時提醒自己的使命。在今後數位經濟的時代有許多必要的製品都搭載Display，為了提高Display的技術，我認為推出更有魅力的商品，擴大事業，增加收益是非常重要的。

不過接手夏普並非一路順風，戴正吳說，夏普從2011年度至2015年度陷入經營危機的理由，除了人事的紛爭外，主要是經營者執行能力最為關鍵、導致負債超過3,500億日幣以上，公司也變成「債務超過」的狀態。據媒體報導，最後經營主導權掌握在主要往來的兩家銀行手上，若金融機關能經營像夏普這種具有技術及歷史的公司，以其擁有的財務管理能力，怎麼會讓公司淪落到必須要向銀行借款一兆日幣以上的下場。

戴正吳強調，自2016年我擔任社長以來，我比誰都努力經營夏普。我做了很多構造改革，雖然期間有停止一些工廠或辦公室，但也處分了部分閒置資產，這些都是為了改革的效益，也因此在短時間內就讓夏普轉虧為盈，在2017年順利回到東證一部。至今為止，不論外部環境多麼嚴峻，夏普一直都持續保持盈利，對今年度（2022年3月期）對外公告的財測，我也有信心達成。

「我要很自豪地跟夏普的幹部們及stakeholder（利害關係人）的大家說，我的任內期間至今「沒有放棄任何一項事業或者賣出」。我讓所有事業本部不用向夏普總部上繳分攤總部的費用，提高了各事業本部經營的自由度，而這個結果，也提升了各事業本部產品的市場競爭力，提高員工士氣，也蘊育了團隊合作的風氣。現在幾乎每個事業本部都 一直保持盈利。特別是常被外界認為應該要賣掉的太陽能電池事業，本來是最不被看好的，但這幾年一直都保持盈利，常常被我拿來當模範範例，當作指導後輩的教材。

透過這幾年的努力，我徹底地改善了夏普的經營。夏普的經營文化有了極大的正向轉變，我相信今後夏普的經營會愈來愈好。

「企業經營的目的是對社會和國家做出貢獻」，因此我認為經營者，不能只追求自己任內短期的獲利。特 別是擁有技術力的高科技企業，通常需要好幾年的時間，成果才會顯現出來。我在鴻海公司時，負責了很多事業，有很多是已經持續30年以上的事業，現在的經營幹部也能夠持續維持良好的業績。

最後結語，戴正吳表示，當年Terry Gou（鴻海創辦人郭台銘）在鴻海總部寫下一個「義」字，排除所有金融專家的意見，投資了夏普。我背負了這個責 任與使命就任了夏普的社長。扭轉了整個局面，對日本社會也做出了貢獻。「目前負責制定夏普公司策略的是我，我也敢說最了解夏普的是我，最希望夏普能再有百年的歷史的也是我。是否能夠恢復往昔夏普的榮耀，這一年至關重要。我希望大家能以長期的觀點，好好思考，為了夏普和日本社會的發展，現在該做些什麼？」