夏普宣布買回SDP股權 將完全子公司化

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（SHARP）今（18）日宣布，經董事會通過，要將現在保有的20%股份的大型液晶面板生產公司的SDP(堺工廠)完全子公司化。夏普會長戴正吳表示，考量大型面板的市場動向和夏普的Display事業戰略，決心要將WPL的股份全部買回，將SDP復歸為夏普的100%的子公司，這有利於將來的策略規劃。

夏普在今天召開的董事會中，確認了要將現在保有20%股份的大型液晶面板生產公司的SDP完全子公司化的方針。預計在和現在的股東協議，並達成最終共識後，進行法定手續，完成此交易。

戴正吳表示，電視的成本結構中面板佔了很大的比例，尤其尺寸愈大所佔比例愈高，所需專業技術也較高深。大尺寸電視在市場需求趨勢持續增溫，也因此面板在全球的需求量每年增加，導致每年有必須新增一座十代線以上的需求。處在數位經濟蓬勃發展的時代，居家辦公潮,遠距家電的普及,教育,車載,元宇宙,智能辦公室等的需求也持續增加，面板被廣泛使用。而這些正是夏普擁有的8k＋5G等強項。

戴正吳指出，夏普併購了Dynabook及SNDS，就是要強化這方面的技術能力。眾所皆知，這兩家都是虧錢的公司，依其母公司的策略規劃是被放棄的事業。但夏普都能在短期間讓這兩家公司轉虧為盈。我認為對於面板工場來說，電視品牌公司只不過是一個銷售面板的出口，而電視，只是銷售面板的「載具」。

戴正吳說，因此，沒有自己面板工場的電視品牌公司，很難盈利，也難以繼續長久經營事業。以現今國際貿易局勢來分析液晶廠商，已經約略可分為中國及歐美日的兩大陣營，將來有一天，中國液晶廠商如果停止供應外國品牌轉為優先供給自己的品牌使用，或向海外公司提高到不合理的報價，這些非中國品牌的電視公司是無法生存的。

戴正吳分析，SDP在堺工廠投資了4300億日幣以上，關連工廠的投資也耗資5000億日幣～6000億日幣，投資總額超過1兆日幣。因為這個投資，夏普陷入經營危機，但從2009年開始稼動至今已經超過12年了，其折舊及技術已成熟，大幅改善了經營體質。

另外，SDP有很多技術人員是從夏普借調過去，加上許多Utility、土地、關連工廠都是向夏普租借，兩家公司長期以來，是不可分割的事業共同體。另一方面，SDP雖然在廣州擁有10.5代線高效率及高成本競爭力工廠的部份股權，但是目前，夏普並沒有面板採購量和價格的優勢。

目前夏普在電視及DISPLAY市場已推出採用SDP面板的42吋、60吋、70吋商品，若能併購SDP就能取得廣州工場55吋、65吋、75吋面板的優先供應權。也就是，夏普就可以擁有完整系列的產品，就有條件重回全球市場競爭的行列。目前SDP也投資 NB PC 用的14吋液晶面板的開發及生產，將來可以提供具有競爭力的NB PC 用面板，夏普龜山工廠稼動超滿的部分也可以由SDP來分攤紓解。

如此，以夏普的銷售力和技術力，加上SDP的生產能力，夏普的Display事業的發展，今後不容小覷。在2021年初，夏普本來想把所有SDP的股份賣給 WPL，後來我覺得不妥，而中止這樣的想法，最後僅賣出少部分股份。

今後，考量大型面板的市場動向和夏普的Display事業戰略，及考慮決策的時機，我決心要將WPL的股份全部買回，將SDP復歸為夏普的100%的子公司，這有利於將來的策略規劃，並是我主張買回SDP的主要理由之一。