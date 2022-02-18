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懂程式設計也要懂唐詩宋詞？電腦大廠搶跨領域專才

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

眼尖的網友近日在104人力銀行上發現一則徵才資訊，開出的職能要求，不僅要熟悉老莊思想，還要懂漢賦、唐詩、宋詞、明清小說中文文體，仔細一看，這是台灣電腦大廠要徵才，這個職缺不僅要為老闆寫演講稿，還得要深厚文學底蘊，懂得企業對內、對外溝通，顯見科技大廠對於跨領域專才需求越來越大。

台積電近期在社群網站LinkedIn開出「商業情報分析」中高階職缺，工作內容為美中台關係研究、政治經濟學、市場趨勢報告，此次是台積電首度公開招募具備政治經濟學背景的商業情報分析人才，顯見地緣政治風險升高，科技大廠在懂技術的同時，也必須掌握全球政治情勢，才能做出準確決策。

隨著5G、AI（人工智慧）時代來臨，各個產業開始數位轉型，智慧醫療、智慧交通、智慧教育業務發展需要大量跨領域人才，傳統的電腦品牌大廠裡，不僅要有懂得寫程式的人，也必須具備對醫療、交通、教育各領域熟悉的人，同時具備跨領域知識、技能的人才，尤其受到重視。

而這次出現在104人力銀行網頁上的一份徵才項目，開的是「資深文字編輯」職缺，不僅要能寫新聞稿、演講稿、企業聲明稿，還要懂基本產業及經濟情勢，最好能夠是中文相關科系畢業，要有中文文言文及白話文素養，更要熟悉漢賦、唐詩、宋詞、明清小說中文文體，要能用精簡且優美的文字闡釋企業對內、對外溝通。

開出這項職缺的是一家智庫公司，網頁上面也直接表明是代「電腦及其週邊設備製造業」徵才。據了解，是替國內一家電腦品牌大廠徵員。

中華人力資源管理協會理事長、104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄就曾表示，科技日新月異，加上國家政治、經濟情勢改變，台灣工作職場正面臨前所未有的改變，這種轉變包含工作內容本身、勞動力供給、工作職場與工作型態的轉變，未來，具備二種以上專業能力的工作者，將擁有更高的自主性，能夠創造不同的工作組合與人生選擇，因此，培養自己成為跨領域人才，會是未來職場競爭力的重要關鍵。

徵才 台積電 人力銀行

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