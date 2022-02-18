張忠謀認可「有料」 揭英特爾CEO基辛格信心爆棚力量

要帶領近年腳步履顢頇的英特爾（Intel）重返榮耀，或許的確沒有比基辛格（Pat Gelsinger）更適合的人選。

2021年2月，基辛格重回闊別近12年的英特爾，扛起執行長一職，被外界形容為「自賈伯斯回歸蘋果後，（美國科技業）最重大的浪子回頭」。他也確實來勢洶洶，在鎂光燈前侃侃而談要迎頭趕上三星、台積電，聲稱自家產品讓競爭對手超微（AMD）看不到車尾燈，還向蘋果喊話，希望贏回蘋果的訂單，大膽敢言惹得業界頻頻側目。

當初因無緣執行長之位而離開英特爾的基辛格，此時回歸可能是個好時機。疫情期間爆發全球晶片荒，讓拜登政府矢言重振美國半導體製造，正中基辛格下懷。他敦促美國政府應向美國本土半導體商投注更多資源，解決八成晶片製造集中在亞洲造成的國安疑慮，並宣稱因中國在側，台灣「不安全」。

這少見地引來台積電創辦人張忠謀評論，直言基辛格出言不遜，除了視台積電為最大對手，也因為想多拿一些美國政府的補貼。

張忠謀去年12月在司法院趨勢講堂演說時提到：「英特爾有個老規矩，就是65歲要退休，而這位老兄（基辛格）已經60歲了，只剩下五年，我不相信他可以把英特爾拉回盛況。至於他為什麼要講台積電的壞話，因為他要（拜登）政府的錢。」

不過，張忠謀10月也在另一場演講中承認「這傢伙是個人才」，透露2015年基辛格曾來信表示讚佩台積電的成就，想來台灣拜訪他。那時基辛格在VMware擔任執行長，「我以為他來應該也就是講講英特爾故事，但當時我不了解他的新公司，結果他只用15分鐘就講的清清楚楚，我就覺得這傢伙有點東西。」

基辛格對此隔空回應，英特爾已經修改65歲退休的政策，只要董事會同意他就能在65歲後繼續任職，要台積電「儘管放馬過來。」

從基辛格大方自信的表現，很難想像他是個徹頭徹尾的鄉下男孩，進入英特爾後是從最基層的技工幹起，一路向上爬。

基辛格出生於賓州鄉間，從小就要分攤農務，他曾在受訪時說，從前在家負責照料農場飼養的牛和豬，清晨五點鐘就得起床，「在塵土飛楊中展開一整天的勞動，並努力別被動物踢到。」

基辛格的父母學歷都不超過八年級，但他中學時展現出對數學和科學的天賦，並考取了林肯技術學院（Lincoln Technical Institute）的獎學金。他在這所職校中第一次接觸到電腦，且因對電子產品的精通，引起英特爾校園徵才人員的注意。

然後18歲的基辛格生平首度搭上飛機，前往矽谷成了英特爾的品管技術員。他善用公司的彈性工時政策和慷慨的學費報銷計畫，在全職工作的狀態下，只花六年就拿到聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）電機工程學士、史丹佛大學（Stanford University）碩士。

勤奮又聰明的基辛格，當時參與了386處理器開發，並受到時任英特爾執行長葛洛夫（Andy Grove）的青睞。基辛格稍後說，那是他「職涯的決定性時刻」，此後數十年他都蒙受葛洛夫指點。接著20歲多歲的他主導了486處理器開發，32歲榮升英特爾史上最年輕的副總裁，並在40歲成為該公司第一位技術長。

2009年他離開奮鬥了30年的英特爾，相繼任職於EMC和VMware，也取得出色成績，幾乎使VMware營收增加兩倍。

一路走來不同尋常的經歷，或許是基辛格能如此自傲的原因，深厚的技術背景、作為老英特爾人的正統出身，也都增添了他的底氣，對於想恢復昔日榮光的英特爾來說，絕對是個加分選項。此外，虔誠的宗教信仰似乎也強化了他積極進取的精神。