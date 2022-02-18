5G檢測需求暢旺 耕興、東研信超喜迎金虎年

5G NR及WiFi 6/6E相關產品及機種推陳出新，並帶動相關技術的檢測需求大幅增加，檢測廠耕興（6146）、東研信超（6840） 今年營運喜迎金虎年，耕興在在第1季測試產能擴充完畢後，將大吃高階機種產品檢測商機，東研信超也在去年在汐止、東莞松山湖科技產業園區共三處實驗室進行檢測產能擴充。

耕興指出，5G NR及Wi-Fi 6E產品規格已成市場主流，5G NR今年將挑戰市占率過半，5G Sub-6G產品將會全面覆蓋原來4G LTE的產品市場。隨著全球電信商加速毫米波基地台佈建進度，預計今年下半年5G毫米波機種需求將會大幅增加。而Wi-Fi 6E三頻產品滲透率將會比原先預期更為樂觀，陸續取代原先Wi-Fi 6雙頻產品。

耕興在今年第1季測試產能擴充完成後，等著接手再一波的高階機種產品檢測商機，營運能見度暢旺一整年。耕興1月合併營收為4.2億元，受惠於5G NR手機及高階Wi-Fi 6E的檢測需求持續增溫，1月營收年增25.77％，改寫單月營收歷史新高紀錄。

看好5G NR、WiFi6/6E等通信技術發展，及市場應用的發展空間，東研信超2021年已針對汐止及東莞松山湖科技產業園區共三處實驗室進行檢測產能擴充。東研信超表示，東莞松山湖科技產業園區已開始運作，汐止新廠進度將會較原先規劃提前兩個月，其中汐止原廠區新增廠房於今年4月即可投入檢測，而汐止遠東科技大樓的新廠辦，待取得TAF認證後，預計自第2季起投入安規檢測服務行列。

東研信超新廠亦將規劃部份產能投入客製化檢測服務，其中專為聯想電腦提供的WiFi Throughput客製化檢測，會提前於今年3月底開始運作。該公司自2020年成為聯想電腦IdeaPad Throughput測試WiFi 6規格的台灣唯一指定認可實驗室後，WiFi Throughput客製化檢測能量持續拉高，預計今年可再成長超過5成。東研信超表示，客製化檢測的測試時數及測試單價較高，產品檢測的毛利率亦較優，客製化檢測的營收占比持續提升，將能為公司帶來新一波的成長動能。

東研信超在檢測需求訂單暢旺下，1月合併營收為7,216.5萬元，較去年同期及上月分別成長19.78％與7.38％，營收為歷史同期新高。