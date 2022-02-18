勞動部補助在職勞工 3年7萬元學AI、文創、烘培

為協助在職勞工持續精進職能，提升職場競爭力，勞動部推動「產業人才投資方案」，凡年滿15歲以上的在職勞工，具有就業保險、勞工保險或農民保險身分，每三年享有額度7萬元的訓練補助費，結訓後就能獲得80%至100%的補助，是在職勞工朋友強化個人專業職能的最佳資源，今(2022)年度上半年課程已陸續開課，即日起開放報名。

勞動力發展署北分署長林仁昭表示，產業環境快速變遷，職場上所需技能也愈趨多元，為協助民眾跨領域學習，持續精進職能，北分署結合轄區300多個訓練單位，2022年上半年共計規劃開辦超過900個訓練班次，課程內容涵蓋：雲端運算、電腦資訊、文化創意、金融管理、餐飲烘培及美容美髮等，都是符合目前產業趨勢人才需求的熱門課程。

此外，因應AI人工智慧與5G等創新領域發展，勞動部也結合各界資源，開辦AI科技、物聯網、生技醫藥、綠色能源、智慧機械、精緻農業等課程，歡迎在職勞工善用政府職業訓練資源，提升個人職場競爭力。